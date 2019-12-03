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«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

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Согласно информации сайта Box Office Mojo, касса мультфильма студии Disney «Холодное сердце 2» составила 1,32 млрд долларов. Таким образом, сиквел «Холодного сердца» стал самым кассовым анимационным проектом в истории кино.

Продолжение обогнало предыдущего рекордсмена «Холодное сердце», сборы которого составили 1,28 млрд долларов. На третьей позиции в списке самых кассовых мультфильмов расположилась «Суперсемейка 2» с кассой в 1,24 млрд долларов. В 2019 году 1,65 млрд долларов собрал «Король Лев», полностью созданный с помощью компьютерной графики, но студия расценивает ремейк как игровой проект, поэтому первое место среди анимационных фильмов официально принадлежит «Холодному сердцу 2».

Летом 2019 года другой проект Disney, блокбастер «Мстители: Финал», возглавил список самых кассовых фильмов в истории (без учета инфляции). Новая часть киновселенной Marvel собрала в прокате 2,79 млрд долларов. В общей сложности сборы студии в 2019 году составили 11,1 млрд долларов.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

Источник: Variety

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