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Райан Джонсон поставит сиквел детектива «Достать ножи»

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Режиссер Райан Джонсон начал работу над продолжением детектива «Достать ножи». Джонсон рассказал THR, что планирует написать и поставить продолжение, центральным персонажем которого вновь станет сыщик Бенуа Блан в исполнении Дэниэла Крэйга.

По словам Джонсона, он не намерен затягивать со съемками сиквела и рассчитывает закончить картину до 2021 года. Режиссер уверен, что у «Достать ножи» есть все шансы стать началом детективной франшизы.

Партнер Джонсона, продюсер Рэм Бергман добавил, что Крэйг готов вернуться к роли Блана. Студия Lionsgate, тем не менее, пока официально не дала сиквелу зеленый свет.

Действие «Достать ножи» разворачивается в особняке, где собрались родственники для празднования 85-летия главы семейства, знаменитого писателя Харлана Тромби, продавшего 80 миллионов копий своих детективов. Утром выясняется, что кто-то убил старика ударом ножа в горло. В доме быстро появляется полиция, а вслед за ней и частный детектив Бенуа Блан, которого нанял кто-то из членов семьи. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

При скромном бюджете в 40 млн долларов картина Джонсона показала в прокате неплохой результат. На данный момент касса «Достать ножи» составляет 247 млн долларов.

Источник: THR

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