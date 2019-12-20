«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Награждение вновь прошло на территории отеля «Беверли Хилтон», а провел церемонию Рики Джервэйс.
Лучшим драматическим фильмом ассоциация выбрала военную картину «1917», а постановщик ленты Сэм Мендес удостоился премии в категории «Лучший режиссер».
Лучшим актером ассоциация признала Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер». Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» одержал победу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт).
Почетный «Золотой глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения получил Том Хэнкс.
Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO «Наследники», а среди мини-сериалов победу одержал «Чернобыль».
Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Фиби Уоллер-Бридж, создательница и исполнительница главной роли в проекте «Дрянь», который также признали лучшим комедийным сериалом.
Список лауреатов «Золотого глобуса» в области кино
Лучший драматический фильм
Лучшая комедия или мюзикл
Лучший актер в драматическом фильме
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Кристиан Бэйл — «Ford против Ferrari»
- Антонио Бандерас — «Боль и слава»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Дэниэл Крэйг — «Достать ножи»
- Роман Гриффин Дэвис — «Кролик Джоджо»
- Эдди Мёрфи — «Меня зовут Долемайт»
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
- Синтиа Эриво — «Гарриет»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Аквафина — «Прощание»
- Ана де Армас — «Достать ножи»
- Кейт Бланшетт — «Куда ты пропала, Бернадетт?»
- Бини Фелдтштейн — «Образование»
- Эмма Томпсон — «В прямом эфире»
Лучший актер второго плана
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
- Аннетт Бенинг — «Отчет о пытках»
- Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
- Марго Робби — «Скандал»
Лучший режиссер
- Сэм Мендес — «1917»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Тодд Филлипс — «Джокер»
- Квентин Тарантино — «Однажды… в Голливуде»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший сценарий
Лучший зарубежный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучшая музыка
- Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
- Александр Деспла — «Маленькие женщины»
- Дэниэл Пембертон — «Сиротский Бруклин»
- Томас Ньюман — «1917»
- Рэнди Ньюман — «Брачная история»
Лучшая песня
- «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
- «Beautiful Ghosts» — «Кошки»
- «Into the Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «Spirit» — «Король Лев»
- «Stand Up» — «Гарриет»
Список лауреатов на «Золотой глобус» в области телевидения
Лучший драматический сериал
Лучший актер в драматическом сериале
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Рами Малек — «Мистер Робот»
- Тобайас Мензис — «Корона»
- Билли Портер — «Поза»
- Кит Харингтон — «Игра престолов»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Оливия Колман — «Корона»
- Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»
- Джоди Комер — «Убивая Еву»
- Риз Уизерспун — «Утреннее шоу»
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в комедийном сериале
- Рами Юссеф — «Рами»
- Майкл Дуглас — «Метод Комински»
- Бен Платт — «Политик»
- Пол Радд — «Жизнь с самим собой»
- Билл Хейдер — «Барри»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Фиби Уоллер-Бридж — «Дрянь»
- Рэйчел Броснахэн — «Удивительная миссис Мэйзел»
- Кирстен Данст — «Как стать богом в центральной Флориде»
- Наташа Лионн — «Жизнь матрешки»
- Кристина Эпплгейт — «Мертв для меня»
Лучший телефильм или мини-сериал
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
- Рассел Кроу — «Самый громкий голос»
- Саша Барон Коэн — «Шпион»
- Сэм Рокуэлл — «Фосси/Вердон»
- Джаред Харрис — «Чернобыль»
- Кристофер Эбботт — «Уловка-22»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
- Мишель Уильямс — «Фосси/Вердон»
- Кейтлин Дивер — «Невероятное»
- Джои Кинг — «Притворство»
- Хелен Миррен — «Екатерина Великая»
- Мерритт Уивер — «Невероятное»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
- Стеллан Скарсгард — «Чернобыль»
- Алан Аркин — «Метод Комински»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Эндрю Скотт — «Дрянь»
- Генри Уинклер — «Барри»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
- Патриша Аркетт — «Притворство»
- Хелена Бонэм Картер — «Корона»
- Тони Коллетт — «Невероятное»
- Мэрил Стрип — «Большая маленькая ложь»
- Эмили Уотсон — «Чернобыль»
Источник: Variety
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