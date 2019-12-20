«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». Награждение вновь прошло на территории отеля «Беверли Хилтон», а провел церемонию Рики Джервэйс.

Лучшим драматическим фильмом ассоциация выбрала военную картину «1917», а постановщик ленты Сэм Мендес удостоился премии в категории «Лучший режиссер».

Лучшим актером ассоциация признала Хоакина Феникса, исполнившего главную роль в фильме «Джокер». Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, сыгравшую Джуди Гарлэнд в биографической драме «Джуди».

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» одержал победу в трех категориях: «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт).

Почетный «Золотой глобус» им. Сесила Б. ДеМилля за карьерные достижения получил Том Хэнкс.

Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO «Наследники», а среди мини-сериалов победу одержал «Чернобыль».

Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Фиби Уоллер-Бридж, создательница и исполнительница главной роли в проекте «Дрянь», который также признали лучшим комедийным сериалом.

Список лауреатов «Золотого глобуса» в области кино

Лучший драматический фильм

Лучшая комедия или мюзикл

Лучший актер в драматическом фильме

Лучший актер в комедии или мюзикле



Лучшая актриса в драматическом фильме

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучший зарубежный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучшая музыка

Лучшая песня

Список лауреатов на «Золотой глобус» в области телевидения

Лучший драматический сериал



Лучший актер в драматическом сериале



Лучшая актриса в драматическом сериале



Лучший комедийный сериал



Лучший актер в комедийном сериале



Лучшая актриса в комедийном сериале



Лучший телефильм или мини-сериал



Лучший актер в телефильме или мини-сериале



Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Источник: Variety

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