Дэвид Финчер, Евровидение и Тейлор Свифт: 21 фильм Netflix 2020 года

Стрим-сервис Netflix раскрыл в Twitter, какие полнометражные фильмы увидят свет в 2020-м. В этом году на стриминг-платформе состоится релиз новой картины Дэвида Финчера «Манк», экранизации «Ребекка» Бена Уитли, комедии «Евровидение», адаптации комикса «Старая гвардия» и еще 17 других проектов.

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year...so far. (thread) — Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020 «Нас ждет еще один год фильмов! О многих мы уже уопминали, но вот удобный список всего, что выйдет на Netflix в этом году… пока что».

«Старая гвардия» — экранизация комиксов о группе воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди, когда-то известной как Андромаха из Скифии. Однажды они узнают о существовании нового бессмертного.

«Мисс Американа» (Miss Americana) — документальна картина о жизни и карьере певицы Тейлор Свифт.

«Манк» — лента Дэвида Финчера расскажет о сценаристе Германе Я. Манкевиче, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом «Оскар» за сценарий «Гражданина Кейна». Согласно истории создания картины, режиссер и сценарист конфликтовали по вопросу ее авторства.

«Откупоренные» (Uncorked) — история молодого Элайджи, который мечтает стать сомелье, тогда как его отец ждет, что тот возьмет на себя управление семейным барбекю-рестораном.

«Ребекка» — новая экранизация романа Дафны Дю Морье о Максимиллиане Де Уинтере, который недавно потерял свою жену, Ребекку Де Уинтер. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и её юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней. Максимиллиан и новоиспеченная миссис Де Уинтер возвращаются в Мэндэрли, владение семьи Де Уинтеров в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять «присутствие» Ребекки, которое она находит абсолютно во всем.

«Деревенская элегия» — адаптация одноименной книги Джей Ди Вэнса, его воспоминания о собственном детстве. Писатель рос в сельской местности в области Аппалачских гор. В книге прослеживается кризис ценностей как соседей автора, так и американской мечты.

Da 5 Bloods рассказывает о группе ветеранов войны во Вьетнаме, которые возвращаются в далекие джунгли в попытке вновь найти себя. Оказавшись в знакомой среде, где много лет назад им грозила постоянная опасность, они надеются спасти своего товарища, сбившегося с пути.

«Парни в группе» (Boys in the Band) — продюсерский проект Райана Мерфи о группе друзей-геев, собравшихся вместе отметить дни рождения.

«Всем парням: PS Я люблю тебя» — продолжение романтической комедии «Всем парням, которых я любила раньше». По сюжету героине придется столкнуться с очередным давним возлюбленным.

«Евровидение» (Eurovision) — комедия о знаменитом музыкальном конкурсе. В центре сюжета — исландские исполнители, у которых появляется редкий шанс представить свою страну перед всем миром.

«Я подумываю со всем этим покончить» — режиссерский проект Чарли Кауфмана. Джейк отправляется на отдаленную ферму, чтобы познакомиться с собственными родителями. Компанию ему составляет его девушка, которая как раз подумывает разорвать отношения с парнем.

«Все радостные места» — история двух молодых людей, чья судьбоносная встреча полностью меняет их жизни.

«Его последняя просьба» — действие разворачивается в 1980-х. Журналистка газеты Washington Post Елена МакМэхон, выполняя последнюю просьбу матери, отказывается освещать президентские выборы 1984 года и начинает ухаживать за пожилым отцом Ричардом, который в свое время занимался организацией поставок оружия для стран Центральной Америки, из-за чего Елена оказывается втянута в аферу «Иран-контрас».

«Грехопадение» — триллер Тайлера Перри расскажет о женщине, которая обнаруживает, что ее новые отношения полны секретов и тайн.

«Тигриный хвост» — история рабочего из Тайваня, который отправляется в Америку в поисках новых возможностей, но в итоге сталкивается с новыми проблемами и сложностями жизни иммигранта.

«Семья Уиллоби» — дети решают отдохнуть от эгоистичных родителей, отправляя их в отпуск.

«Будка поцелуев 2» — сиквел комедии 2018 года. Теперь героине придется решать, что для нее важнее — отношения с любимым или учеба в колледже.

«Половина всего» — школьный спортсмен нанимает отличницу Элли помочь ему добиться руки и сердца местной красавицы. Ситуация заметно осложняется, когда Элли понимает, что испытывает к девушке романтические чувства.

«Дик Джонсон мертв» — режиссер и оператор Керстен Джонсон пытается сохранить память о своем 86-летнем отце с помощью сложной постановки о жизни и смерти.

«Платформа» (The Platform) — антиутопия о мрачном мире будущего. Тюрьмы нового типа расположены так, что голодным заключенным остается только наблюдать, как еда проносится мимо них к сильным мира сего.

«Лагерь калек» — действие развернется в 1970-х, в лагере для инвалидов, расположенном неподалеку от фестиваля Вудсток. Появление музыкантов подталкивает героев к изменениям.

«Страна чудес» — бывший коп Спенсер знакомится с начинающим борцом MMA, вместе с которым намерен раскрыть давнее дело о двойном убийстве.

«Сержиу» — драма о жизни дипломата ООН Сержиу Виейра ди Меллу, чья жизнь и карьера оказывается на волоске после вторжения армии США в Ирак.

«До Луны» (Over the Moon) — музыкальный анимационный фильм о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу, что легендарная Богиня Луны существует.

«Кофе и Карим» — детройтский коп вынужден сотрудничать с 11-летним сыном своей подруги, чтобы очистить свое имя, а заодно остановить местного криминального босса.

«Выпускной» — фильм основан на одноименном спектакле о вышедших в тираж звездах Бродвея, которые отправляются в вымышленный консервативный городок Эджуотер в штате Индиана. Там местной школьнице-лесбиянке не позволяют привести свою девушку на выпускной. Герои хотят помочь ей, но в первую очередь рассчитывают привлечь к себе внимание прессы. Режиссер картины — шоураннер «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи.

Out of the Fire — наемник в исполнении Криса Хемсворта в одиночку спасает сына международного преступника.

«Потерянные девочки» — отчаявшись ждать помощи от полиции, мать берется лично расследовать исчезновение своей дочери. Одновременно она обнаруживает серию жестоких убийств секс-работниц.

«Звон-перезвон» — история игрушечника, его внучки и одного необычного, волшебного изобретения.

Oh and this is just a taste of what& #39; s coming in 2020! & mdash; Netflix Film (@NetflixFilm) January 3, 2020 «И это только часть то, что ждет вас в 2020 году!»

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