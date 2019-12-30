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Австралийская киноакадемия назвала «Паразитов» фильмом года

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Австралийская академия кинематографа и телевидения (AACTA) объявила лауреатов девятой ежегодной премии. Главный приз достался драме Пон Джун-хо «Паразиты». Квентина Тарантино отметили как лучшего режиссера за фильм «Однажды в… Голливуде», а Брэд Питт получил награду как лучший актер второго плана.

Список победителей выглядит следующим образом:

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер — Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде»

Лучший сценарий — Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»

Лучший актер — Адам Драйвер, «Брачная история»

Лучшая актриса — Сирша Ронан, «Маленькие Женщины»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана — Марго Робби, «Скандал»

Источник: THR

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