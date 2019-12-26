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Сборы комедии «Холоп» превысили 1 млрд рублей

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По данным единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), касса комедии «Холоп» на 4 января 2020 года составила 1,02 млрд рублей. Это 13-й российский проект, преодолевший в прокате отметку в 1 млрд рублей.

Кроме «Холопа», больше 1 млрд рублей в отечественном прокате собрали «Сталинград», «Экипаж», «Ирония судьбы. Продолжение», «Викинг»«Ёлки 3», «Вий 3D», «Притяжение», «Лёд», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Движение вверх» и «Т-34».

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише, сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка, вместе со другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Они рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Лента стартовала в прокате 26 декабря 2019 года и за первый уикенд собрала 303 млн рублей. На второй неделе касса картины составила 501 млн рублей.

Источник: ЕАИС

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