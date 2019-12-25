«В мире есть люди, которых надо спасти»: Трейлер «Тихого места 2»

Оригинальный трейлер:

Если судить по первому трейлеру «Тихого места 2», то в сиквеле Джон Красински взялся расширить небольшой постапокалиптический мир, представленный в первом фильме. Зрители увидят, как началось вторжение пришельцев, охотящихся по звуку, и чем занимались другие выжившие.

«Тихое место» рассказывало о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

Сюжет сиквела не раскрывается. Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп вернутся во втором фильме в знакомых ролях. К актерскому составу также присоединились Киллиан Мёрфи и Брайан Тайри Генри, но кого они сыграют, не уточняется. Красински написал сценарий и поставил второй фильм.

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