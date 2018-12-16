Умер Сид Мид, художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих»

Скончался американский художник и футурист Сид Мид, создавший концепт-арты фильмов «Бегущий по лезвию» и «Чужие». Миду было 86 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, на протяжении последних трех лет художник боролся с лимфомой.

Мид начал работать как художник в конце 70-х. Его первой работой были концепт-арты для «Звездного пути». Затем Сид придумывал концепт и дизайн «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Команда фильма даже создала для него отдельную должность — «визуальный футурист».

Концепт-арт к «Бегущему по лезвию»

Также Мид работал над фантастическом боевиком «Трон», «Чужими» Джеймса Кэмерона, «Миссией на Марс» Брайана де Пальмы, «Миссия: невыполнима 3» и «Бегущим по лезвию 2049». До кинематографа Мид занимался дизайном автомобилей в компании Ford.

Источник: The Hollywood Reporter