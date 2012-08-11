Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

«Армии нужен пулемет»: Вышел трейлер «Калашникова»

Обсудить0

Вышел трейлер фильма «Калашников» — биографической драмы об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Он разработал автомат в 29 лет, после того, как получил ранение на Великой Отечественной войне.

В главной роли снялся Юрий Борисов («Бык», «Аванпост», «Хрусталь», «Союз спасения»). В качестве режиссера выступил Константин Буслов, продюсер и старший брат Петра Буслова, снявшего «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Помимо Борисова в фильме снялись Артур Смольянинов и Ольга Лерман.

Премьера «Калашникова» состоится 20 февраля 2020 года.

Обсудить

Смотрите также

Александр Петров опять соревнуется с собой в номинациях на «Золотого орла»

Александр Петров опять соревнуется с собой в номинациях на «Золотого орла»

21 декабря58
Кодзима-гений, майор Гром и Ганнибал: Самое интересное на Comic Con Russia 2019

Кодзима-гений, майор Гром и Ганнибал: Самое интересное на Comic Con Russia 2019

8 октября20
Движение вдоль: Репортаж со съемок фильма «Серебряные коньки»

Движение вдоль: Репортаж со съемок фильма «Серебряные коньки»

11 августа12
Пользователи КиноПоиска о том, чего заслуживают новые российские сериалы

Пользователи КиноПоиска о том, чего заслуживают новые российские сериалы

22 апреля 201782

Главное сегодня

Сериалы

Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»

Сегодня6
Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»
Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года
В предыдущих сериях

ПодкастЛучшие сериалы 2019-го и другие итоги года

Сегодня2
Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

Новый «Доктор Стрэндж» будет вдохновлен фильмами 1980-х

Сегодня, 12:2117
Кого мы потеряли в 2019 году

ВидеоКого мы потеряли в 2019 году

29 декабря
Фильмы и сериалы 2019 года, которые вы пропустили зря

Фильмы и сериалы 2019 года, которые вы пропустили зря

28 декабря24
Умер Сид Мид, художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих»

Умер Сид Мид, художник «Бегущего по лезвию» и «Чужих»

Сегодня, 10:440
«Армии нужен пулемет»: Вышел трейлер «Калашникова»

«Армии нужен пулемет»: Вышел трейлер «Калашникова»

Сегодня, 10:1121
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании