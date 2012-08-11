«Армии нужен пулемет»: Вышел трейлер «Калашникова»

Вышел трейлер фильма «Калашников» — биографической драмы об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове. Он разработал автомат в 29 лет, после того, как получил ранение на Великой Отечественной войне.

В главной роли снялся Юрий Борисов («Бык», «Аванпост», «Хрусталь», «Союз спасения»). В качестве режиссера выступил Константин Буслов, продюсер и старший брат Петра Буслова, снявшего «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Помимо Борисова в фильме снялись Артур Смольянинов и Ольга Лерман.

Премьера «Калашникова» состоится 20 февраля 2020 года.