Universal может потерять до 100 млн долларов из-за провала «Кошек»

Студия Universal может потерять до 100 млн долларов из-за фильма «Кошки», провалившегося в прокате. Об этом сообщают эксперты изданий Variety и Deadline.

Экранизация бродвейского мюзикла «Кошки» собрала всего 38 млн долларов за две недели. Бюджет картины составил 95 млн долларов, расходы на рекламу — еще около 100 млн долларов. Собеседники Variety считают, что «Кошек» не спасет даже праздничная неделя. По их прогнозам, в каникулы фильму удастся собрать не больше 30 млн долларов в Северной Америке. Издание Deadline прогнозирует, что Universal потеряет порядка 71 миллиона, даже если картина соберет в прокате 100 млн долларов.

Ранее студия Universal удалила «Кошек» из списка претендентов на «Оскар». После выхода в прокат критики обрушились на картину, называя ее странной и путанной, а спецэффекты — пугающими.

В российский прокат «Кошки» выходят 2 января 2020 года.

Источники: Variety, Deadline