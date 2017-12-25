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Второй сезон «Мандалорца» выйдет осенью 2020 года

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Создатель и шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро раскрыл в Twitter дату премьеры второго сезона сериала — осень 2020 года. Фавро сопроводил объявление фотографией статуи гаморреанца. На данный момент неизвестно, связан ли представитель одной из самых известных рас вселенной «Звездных войн» с сюжетом второго сезона.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый, зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Работа над вторым сезоном «Мандалорца» стартовала 14 ноября 2019 года, через два дня после премьеры первого сезона.

О том, почему «Мандалорец» не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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