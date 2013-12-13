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Видео дня: Александра Бортич и злой Дед Мороз в клипе Cream Soda

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Российская поп-группа Cream Soda выпустила клип на песню «Комета» с одноименного альбома, вышедшего в июле 2019 года. В видео снялась актриса Александра Бортич. Она сыграла Снегурочку, которая попадает на работу к злому Деду Морозу. Также в клипе появляются Александр Горчилин, Семен Фурман и Александр Гудков.

Бортич известна по ролям в «Я худею» и «Полицейском с Рублевки». Она также сыграла одну из главных ролей в фильме «Холоп» Клима Шипенко, который вышел в прокат 27 декабря.

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