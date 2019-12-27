6 лучших трейлеров недели: «Джентльмены», «Огонь» и «Олдбой»

«Гири/Хадзи»

Интересный жанровый эксперимент — неонуарный британский сериал с японским оттенком. Токийский детектив под прикрытием приезжает в британскую столицу, чтобы расследовать убийство, и что его тревожит больше всего, так это то, что одним из подозреваемых может оказаться его пропавший брат. Разумеется, в современном Лондоне окажется полно якудза, местных криминальных элементов и прочих опасных тайн.

«Детектив из Чайна-тауна 3»

Первые два фильма очень хорошо себя проявили с финансовой стороны, поэтому в самый жирный прокатный период Китая выходит продолжение приключений доморощенного Шерлока Холмса и его не слишком сообразительного комичного родственника. На этот раз герои отправляются в Токио, куда их приглашает японский коллега-детектив и где поджидает местный колорит: кровожадные якудза, соблазнительные гейши, суровые сумоисты и прочие радости туриста Страны восходящего солнца. Из внезапного — Тони Джа в роли наемного убийцы.

«Джентльмены»

Гай Ричи разминает затекшие мышцы и вновь рассказывает о странном и опасном, нелепом и пугающем мире английской преступности. В центре сюжета — герой Мэттью МакКонахи, сколотивший состояние на торговле травкой. Устав скрываться от закона, он решает переключиться на легальный бизнес, что запускает цепочку взрывоопасных событий с участием десятка ярких персонажей.

«Женская волейбольная сборная»

После невероятного кассового успеха в Поднебесной индийского «Дангала» и очень понравившегося партии российского фильма «Движение вверх» в Китае начали массово разрабатывать жанр спортивного байопика, который обладает мощным потенциалом народного кино. Первой ласточкой становится лента о жизни легендарной спортсменки Лан Пин, которая приводила национальную сборную по волейболу к победе на Олимпиаде дважды — в качестве игрока и в качестве тренера. Героиню в молодости играет ее дочь, а взрослую версию исполняет Гун Ли.

«Огонь»

Отечественный фильм-катастрофа, на этот раз о лесных пожарах. На экране — спасатели и пожарные в исполнении Константина Хабенского, Андрея Смолякова, Виктора Добронравова, Ивана Янковского и Романа Курцына, которые изо всех сражаются с бедствием. Выглядит все очень красиво и страшно.

«Олдбой»

Новый трейлер к отреставрированной, теперь уже, можно сказать, классике культового корейского режиссера Пак Чхан-ука в связи с выходом в ограниченный отечественный прокат. Второй фильм из «трилогии мести» в особом представлении не нуждается, а если вы его еще не видели, у вас есть отличная возможность оценить знаменитую сцену драки в коридоре (и много чего еще) на большом экране.



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