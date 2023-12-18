Опрос: Российские зрители назвали «Т-34» лучшим фильмом 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, какие события, люди и проекты запомнились россиянам в 2019-м. Согласно результатам опроса, лучшим фильмом года стала военная картина «Т-34» с Александром Петровым в главной роли — ее назвали 6% респондентов. По 2% получили ленты «Ржев», «Движение вверх» и «Джокер». Вопрос был открытым, поэтому 67% затруднились ответить.

Ранее «Т-34» также стал самым популярным фильмом года по версии пользователей «Яндекс». В августе 2019-го россияне назвали ленту одним из наиболее удачных российских проектов последних лет.

Актером года респонденты выбрали Александра Петрова — его назвали 4% опрошенных. В 2019 году Петров появился в четырех проектах: «Т-34», «Герой», «Текст» и «Анна». В сотые доли процента от Петрова отстал Константин Хабенский, расположившийся на втором месте. Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова упомянули по 3% респондентов, а Сергея Бурунова — 2%.

Среди сериалов первое место занял новый сезон проекта «Пес» (5%). На втором месте — «Тайна следствия» (3%), а замыкает тройку лидеров «След» также с 3%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел в ноябре−декабре 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. В общей сложности с помощью телефонного интервью было опрошено 1,6 тысячи респондентов.

Источник: ВЦИОМ

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