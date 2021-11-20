Студия Universal удалила «Кошек» из списка претендентов на «Оскар»

Адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» пропала из списка проектов Universal, продвигаемых студией на соискание номинации премии «Оскар». Теперь на странице «На ваше рассмотрение» остались только фильмы «Мы», «1917», «Квин и Слим», «Как тренировать дракона 3», «Тайная жизнь дома 2» и «Эверест».

Согласно источникам Variety, «Кошек» также нет на специальной стриминг-платформе американской киноакадемии, где члены организации осматривают претендентов.

При условии, как «Кошек» встретили критики (и как фильм показывает себя в прокате), то нет ничего удивительного, что студия отказалась от продвижения картины Тома Хупера на «Оскар». На сайте Rotten Tomatoes у ленты 18% «свежести» (зрительский рейтинг — 55%), а касса проекта на данный момент составляет лишь 15 млн долларов. При заявленном бюджете в 95 млн долларов, «Кошки» в конечном счете могут стать одним крупнейших провалов 2019 года.

Источник: Variety

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