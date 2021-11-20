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Студия Universal удалила «Кошек» из списка претендентов на «Оскар»

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Адаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» пропала из списка проектов Universal, продвигаемых студией на соискание номинации премии «Оскар». Теперь на странице «На ваше рассмотрение» остались только фильмы «Мы», «1917», «Квин и Слим», «Как тренировать дракона 3», «Тайная жизнь дома 2» и «Эверест».

Согласно источникам Variety, «Кошек» также нет на специальной стриминг-платформе американской киноакадемии, где члены организации осматривают претендентов.

При условии, как «Кошек» встретили критики (и как фильм показывает себя в прокате), то нет ничего удивительного, что студия отказалась от продвижения картины Тома Хупера на «Оскар». На сайте Rotten Tomatoes у ленты 18% «свежести» (зрительский рейтинг — 55%), а касса проекта на данный момент составляет лишь 15 млн долларов. При заявленном бюджете в 95 млн долларов, «Кошки» в конечном счете могут стать одним крупнейших провалов 2019 года.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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