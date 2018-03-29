Канадский телеканал вырезал камео Дональда Трампа из «Один дома 2»

Зрители канадского телеканала СВС обнаружили, что из рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» пропало знаменитое камео Дональда Трампа. Из эфира вырезали сцену, где будущий президент США указывает Кевину, как пройти в лобби.

Just watched Home Alone 2: Lost in New York recorded off @CBC and they edited out the @realDonaldTrump scene. God bless us EVERYONE! #ChristmasEve & mdash; It& #39; s The Z-A-P (@Zap_Davids) December 24, 2019

Вырезанная сцена:

If anyone is looking for the Home Alone 2 cameo from @realDonaldTrump that was edited out by @CBC, here it is in all its glory. 😱🎄🎁 pic.twitter.com/pzaEpxS7ws & mdash; Steven Cheung (@CaliforniaPanda) December 26, 2019

Представители CBC заявили, что эпизод попал под сокращение исключительно из-за того, что каналу требовалось расширить время для рекламных блоков. В CBC также отметили, что фильмы регулярно адаптируют для телевидения, а эпизод с Трампом был вырезан из фильма еще в 2014-м, за два года до его избрания.

Незадолго до того, как стало известно о вырезанном камео, Трамп хвастался своим участием в «Один дома 2» в интервью Deadline.

«Ну, я есть в „Один дома 2“, — говорил Трамп. — Каждый год о нем многие говорят, особенно во время Рождества. Они говорят, особенно дети: „Я только что видел вас в кино“. Они чаще видят меня в кино, чем на телевидении. Но это хороший фильм, и я был чуточку моложе, мягко говоря. Для меня было честью снятся в нем».

«Он, разумеется, стал очень большим хитом. Это огромный рождественский хит, один из крупнейших. Это честь быть частью чего-то подобного, успех всегда привлекает внимание», — добавил президент США.

Трамп впоследствии отреагировал на удаленное камео в своем Twitter.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 & mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019 «Фильм уже не будет прежним! (Шучу.)»

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR & mdash; Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019 «Наверное, Джастину Т не очень понравилось, что я заставил заплатить НАТО и Торговле».

Сейчас студия Disney работает над ремейком «Один дома». Дэн Мазер занимает режиссерское кресло проекта, а главную роль в новой версии исполнит Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).

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