Канадский телеканал вырезал камео Дональда Трампа из «Один дома 2»

Зрители канадского телеканала СВС обнаружили, что из рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» пропало знаменитое камео Дональда Трампа. Из эфира вырезали сцену, где будущий президент США указывает Кевину, как пройти в лобби.
Вырезанная сцена:
Представители CBC заявили, что эпизод попал под сокращение исключительно из-за того, что каналу требовалось расширить время для рекламных блоков. В CBC также отметили, что фильмы регулярно адаптируют для телевидения, а эпизод с Трампом был вырезан из фильма еще в 2014-м, за два года до его избрания.
Незадолго до того, как стало известно о вырезанном камео, Трамп хвастался своим участием в «Один дома 2» в интервью Deadline.
«Ну, я есть в „Один дома 2“, — говорил Трамп. — Каждый год о нем многие говорят, особенно во время Рождества. Они говорят, особенно дети: „Я только что видел вас в кино“. Они чаще видят меня в кино, чем на телевидении. Но это хороший фильм, и я был чуточку моложе, мягко говоря. Для меня было честью снятся в нем».
«Он, разумеется, стал очень большим хитом. Это огромный рождественский хит, один из крупнейших. Это честь быть частью чего-то подобного, успех всегда привлекает внимание», — добавил президент США.
Трамп впоследствии отреагировал на удаленное камео в своем Twitter.
Сейчас студия Disney работает над ремейком «Один дома». Дэн Мазер занимает режиссерское кресло проекта, а главную роль в новой версии исполнит Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).
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