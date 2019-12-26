Умерла Галина Волчек

В возрасте 86 лет скончалась художественная руководительница театра «Современник» Галина Волчек. О смерти народной артистки СССР сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

23 декабря Волчек попала в больницу с легочным заболеванием. Врачи оценивали ее состояние как стабильное, затем оно резко ухудшилось.

В 1956 году Галина Волчек вместе с выпускниками школы-студии МХАТ Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым и Лилией Толмачевой основала театр «Современник». В 1972 году она стала главным режиссером театра, а в 1989-м — художественным руководителем. Волчек поставила более 30 спектаклей, в том числе «Эшелон» Михаила Рощина в театре «Alley» в Хьюстоне — это был первый за 50 лет советский спектакль, показанный в США. Также Волчек играла эпизодические роли в кино — в «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Осеннем марафоне» Георгия Данелии и других.

