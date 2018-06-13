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Видео дня: Интервью Андрея Тарковского-младшего об отце

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Сын режиссера Андрея Тарковского, Андрей Тарковский-младший, дал интервью YouTube-каналу #ещенепознер, который ведет журналист Николай Солодников. Он рассказал о своем детстве, съемках «Зеркала», на которых маленький Андрей больше всего ждал сцену с горящим сараем, об эмиграции родителей в Италию и поддержке от режиссера Сергея Параджанова в это время, а также об отношении Тарковского к своим фильмам и его дружбе с Робером Брессоном.

В 2019 году Тарковский-младший представил фильм об отце «Андрей Тарковский. Кино как молитва», в котором собраны ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи лекций, интервью, встреч со зрителями и видеохроника со съемок фильмов.

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