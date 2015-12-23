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Режиссер «Скайуокер. Восход» был готов к фанатскому гневу

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Согласившись поставить девятый эпизод «Звездных войн», Джей Джей Абрамс практически сразу понял, что не все фанаты франшизы смогут в итоге принять картину. Однако это не испугало Абрамса, и в итоге он довольно быстро смирился с мыслью, что всем угодить не получится.

«Я не переживал по этому поводу, — говорит Абрамс. — С самого начала мы знали, еще до того, как стартовали съемки, что любое наше решение разозлит отдельных фанатов и разделит их».

«Кто-то спросил меня: „Пытаешься ли ты угодить всем?“ И я сказал: не то чтобы я пытался это сделать, так просто нельзя подходить к работе, но как это возможно? — продолжает постановщик. — Как можно угодить всем? Нет одного фаната, который представляет всех фанатов. У всех есть собственное мнение. И к какой группе ты бы ни принадлежал, все правы. У всех есть свое мнение».

«Скайуокер. Восход» — завершение истории Скайуокеров, финальная точка в саге, которая началась в 1977 году. И, как и подозревал Абрамс, лента разделила фанатов и критиков. Если одних порадовал легкий, эпичный дух фильма, то другим не понравилось, к чему в итоге привел франшизу Абрамс.

«Хотелось бы, и это касается не только „Звездных войн“, чтобы мнения не приводили моментально к гневу, не переходили в жестокие атаки, — добавил Абрамс. — Мне кажется, при современной модели поведения люди склонны преувеличивать и вести себя жестоко, защищая свои политические взгляды, национальность, расу, сексуальные предпочтения и любимые фильмы. Вроде как твое высказывание ничего не значит, если оно недостаточно агрессивно, что, как по мне, печально. „Звездные войны“ — часть этого, но мы подошли к истории изнутри в надежде, что она повлияет на людей, понимая, что кому-то она понравится, а кому-то нет».

Источник: Movieweb

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