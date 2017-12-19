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Генри Кавилл по три дня готовился для съемок обнаженным в «Ведьмаке»

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В гостях у передачи «Шоу Грэма Нортона» Генри Кавилл рассказал, что для съемок обнаженным в сериале «Ведьмак» он предварительно «сушил» себя обезвоживанием. По словам Кавилла, прежде чем появиться перед камерой без рубашки (например, для сцен умывания), он в течение трех дней убирал воду из рациона.

«Диета — вещь сложная, ты постоянно голоден, но если ты три дня занимаешься обезвоживанием организма, то в последний день наступает момент, когда чуешь воду по запаху», — признался Кавилл.

«Это не значит, что три дня вообще без воды, — уточнил актер в ответ на вопрос, что подобный метод может плохо сказаться на здоровье. — В первый день выпиваешь полтора литра, на второй — пол-литра, на третий без воды и на четвертый снимаешься».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

О том, каким получил сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь. О разнообразных реакциях на проект можно узнать в материале «Ничего не понятно, но Кавилл красивый».

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