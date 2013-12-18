Дочь Мартина Скорсезе потроллила отца упаковочной бумагой с героями Marvel

Франческа Скорсезе нашла идеальный способ поздравить своего отца Мартина Скорсезе с Рождеством. Она запаковала его подарок в бумагу с изображением персонажей комиксов Marvel. Таким образом Франческа подшутила над Скорсезе, который несколькими месяцами ранее оказался в центре противостояния супергеройского и «настоящего» кино.

«Зацените, во что я заворачиваю рождественский подарок для папы», — написала Франческа на фото в Instagram.

Начало спору вокруг фильмов Marvel положило высказывание Скорсезе о том, что он не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. О том, как разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино». Впоследствии Скорсезе написал авторскую колонку в New York Times, где раскритиковал состояние современной киноиндустрии. Слова Скорсезе в итоге прокомментировали президент Disney Роберт А. Айгер и глава Marvel Кевин Файги.

Сейчас Скорсезе отдыхает, но в ближайшее время вернется к работе над своим новым режиссерским проектом — триллером «Убийцы лунного цветка». Фильм — экранизация книги Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджи была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах. Старт съемок запланирован на весну 2020 года.

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