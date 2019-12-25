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Rotten Tomatoes заморозил зрительский рейтинг «Скайуокер. Восход»

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Пользователи Reddit обратили внимание, что зрительский рейтинг фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» уже несколько дней остается на отметке в 86%. Количество отзывов постоянно растет, но 86% было как при 6 тысячах обзоров, так и при 47 тысячах.

Истинные причины подобной заморозки неизвестны. Предполагается, что это как-то связано со зрительским рейтингом фильма «Пробуждение силы», который также составляет 86% (при 232 тысячах отзывов). В дополнение к этому пользователи Reddit отметили, что Пол Яновер, нынешний глава владельца Rotten Tomatoes, онлайн-кассы Fandango, до этого занимал пост топ-менеджера в Disney.

Девятый эпизод «Звездных войн», несмотря на низкие оценки критиков (55% «свежести»), демонстрирует в прокате неплохие показатели. За первые пять дней касса фильма составила 433 млн долларов, однако аналитики не уверены, что в итоге лента сможет стать хитом, на который рассчитывает Disney.

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