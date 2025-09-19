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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Авторы YouTube-канала Ctrl Shift Face с помощью технологии DeepFake добавили Сильвестра Сталлоне в рождественскую комедию «Один дома», заменив лицо и голос 10-летнего Кевина в исполнении Маколея Калкина. Авторы, однако, не ограничились простой заменой и решили разбавить легкую атмосферу оригинала сценой страшной гибели родителей Кевина в авиакатастрофе.

DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.

Ранее Ctrl Shift Face также использовали DeepFake, чтобы поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Кроме этого, с применением этой технологии Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», а Уилла Смита — в «Матрицу».

Сейчас студия Disney работает над ремейком «Один дома». Дэн Мазер занимает режиссерское кресло проекта, а главную роль в новой версии исполнит Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»).

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