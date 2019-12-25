Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Фонд кино поддержит семейные фильмы «Летучий корабль» и «Чук и Гек»

Обсудить0

Из 18 фильмов и мультфильмов, участвовавших в очной защите проектов для детской и семейной аудитории, совет Фонда кино принял решение выделить финансирование на производство двух игровых картин — «Летучий корабль» и «Чук и Гек».

«Летучий корабль» — новая версия одноименного советского мультфильма 1979 годаОксана Карас, режиссер фильмов «Хороший мальчик» и «Выше неба», поставит картину о трубочисте Иванушке, который вызволяет из лап коварного Полкана царевну Забаву. В данный момент к проекту уже прикреплены Светлана Ходченкова и Полина Гагарина.

Создатели второго проекта планируют перенести на большой экран рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Действие фильма развернется в 1913 году, когда двое детей отправляются к отцу-геологу, командированному на Дальний Восток, в надежде вместе встретить Новый год. Путешествие мальчиков планируется сделать на современный лад, с музыкальными номерами (обещают четыре сцены) и спецэффектами. Геолога может сыграть Евгений Цыганов, а Юлии Снигирь предложена роль матери героев. Бюджет составит 185 миллионов, прокатом предположительно займется Sony Pictures. Съемки будут проходить в Карелии, Белоруссии и Москве.

В дополнение к этому в категории уникальной авторской анимации поддержку получат проекты «Князь», «Мусор» и «Непокой».

Источник: Фонд кино

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Главное сегодня

Выбор редакции

Лучшие сериалы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

Сегодня28
Лучшие сериалы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска
Наше благородие: 8 фильмов о царских офицерах
Эволюция кинообраза

Наше благородие: 8 фильмов о царских офицерах

Сегодня2
«Если он умрет, мы устроим мятеж»: Все продолжают сходить с ума по Малышу Йоде

«Если он умрет, мы устроим мятеж»: Все продолжают сходить с ума по Малышу Йоде

Сегодня5
Rotten Tomatoes заморозил зрительский рейтинг «Скайуокер. Восход»

Rotten Tomatoes заморозил зрительский рейтинг «Скайуокер. Восход»

33 минуты назад6
20 главных фильмов 2010-х
Выбор редакции

20 главных фильмов 2010-х

Вчера103
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

час назад2
Фонд кино поддержит семейные фильмы «Летучий корабль» и «Чук и Гек»

Фонд кино поддержит семейные фильмы «Летучий корабль» и «Чук и Гек»

3 часа назад2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании