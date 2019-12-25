Фонд кино поддержит семейные фильмы «Летучий корабль» и «Чук и Гек»

Из 18 фильмов и мультфильмов, участвовавших в очной защите проектов для детской и семейной аудитории, совет Фонда кино принял решение выделить финансирование на производство двух игровых картин — «Летучий корабль» и «Чук и Гек».

«Летучий корабль» — новая версия одноименного советского мультфильма 1979 года. Оксана Карас, режиссер фильмов «Хороший мальчик» и «Выше неба», поставит картину о трубочисте Иванушке, который вызволяет из лап коварного Полкана царевну Забаву. В данный момент к проекту уже прикреплены Светлана Ходченкова и Полина Гагарина.

Создатели второго проекта планируют перенести на большой экран рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Действие фильма развернется в 1913 году, когда двое детей отправляются к отцу-геологу, командированному на Дальний Восток, в надежде вместе встретить Новый год. Путешествие мальчиков планируется сделать на современный лад, с музыкальными номерами (обещают четыре сцены) и спецэффектами. Геолога может сыграть Евгений Цыганов, а Юлии Снигирь предложена роль матери героев. Бюджет составит 185 миллионов, прокатом предположительно займется Sony Pictures. Съемки будут проходить в Карелии, Белоруссии и Москве.

В дополнение к этому в категории уникальной авторской анимации поддержку получат проекты «Князь», «Мусор» и «Непокой».

Источник: Фонд кино

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