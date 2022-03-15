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Американцы назвали ленту «Чудо-женщина: 1984» самым ожидаемым фильмом 2020 года

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Согласно результатам опроса, проведенного онлайн-кассой Atom Tickets, среди релизов 2020 года американских зрителей больше всего интересует супергеройский блокбастер «Чудо-женщина: 1984». Большинство респондентов назвали сиквел самым ожидаемым фильмом предстоящего года.

Второй по уровню ожидания стала картина студии Marvel «Черная Вдова» — сольный фильм о Наташе Романофф. На третьем месте оказался 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а девятая часть популярной экшен-франшизы «Форсаж» расположилась на четвертом месте. Замыкает список ожидаемых проектов игровой ремейк мультфильма «Мулан».

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда, мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы, специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора, пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

Источник: ScreenRant

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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