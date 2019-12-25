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Видео дня: Звезды «Фантастических тварей» поют о Хануке

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Эзра Миллер и Дэн Фоглер, знакомые зрителю по франшизе «Фантастические твари», приняли участие в благотворительной акции «Волшебное время года» (A Magical Time of Year) и сняли клип на кавер праздничной песни «Hanukkah, O Hanukkah». В ролике, одним из операторов которого выступил Зак Снайдер, Фоглер и Миллер отправляются в путешествие на старом автобусе, встречают в пустыне людей, развлекаются, сражаются и празднуют.

Видео Миллера и Фоглера — часть акции, в которой принимают участие разные артисты, так или иначе причастные к миру волшебства Дж. К. Роулинг. Вся прибыль от продажи праздничного альбома пойдет в благотворительный детский фонд Lumos Foundation.

Весной 2020 года Миллер и Фоглер приступят к съемкам в «Фантастических тварях 3». Продолжение фэнтези-франшизы ожидается в кинотеатрах 11 ноября 2021 года. Сюжет или официальное название третьей части не раскрываются. Известно лишь, что действие сиквела развернется в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

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