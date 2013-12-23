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Кевин Смит раскрыл свое камео в «Скайуокер. Восход»

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В 2018 году, когда Кевин Смит пережил сердечный приступ, Джей Джей Абрамс написал режиссеру и пообещал включить его в девятый эпизод «Звездных войн». Абрамс сдержал свое обещание, и теперь Смит объявил, кого он сыграл в «Скайуокер. Восход»: он появляется в небольшом камео в роли обитателя планеты Киджими.

«Поздравляю Джей Джей Абрамса с отличным стартом и завершением саги „Звездные войны“, — пишет Смит. — И спасибо, что позволил мне стать частью серии фильмов, в которые я влюбился 42 года назад. Когда у меня случился сердечный приступ, Джей Джей написал мне письмо: „Выживи, и я добавлю тебя в девятый эпизод!“ Когда в прошлом году начались съемки „Скайуокер. Восход“, я написал Джей Джей и спросил: „Значится… я жив. Предложение еще в силе?“ Он подтвердил, и я слетал в Англию на несколько дней, посетил студию Pinewood, где радостно наблюдал, как работает Джей Джей, пока меня не пригласили сниматься! Уворачиваясь от штурмовиков на Киджими, По проходит мимо киборга, который идет рядом с кутающимся местным. Этот местный — я!»

«В „Пробуждении силы“ Джей Джей пригласил меня озвучить штурмовика и теперь вставил меня в „Восход“, — продолжает режиссер. — Молодой Эмо Кев этого и представить не мог, когда в 1970-е и 1980-е разжигал свою фанатскую страсть. Спасибо, мой друг в Силе, что предложил и не отказался! Ты подарил мне редкое чувство, которого я не ощущал с того момента, когда был ребенком, собирающим фигурки в 1983 году, и ты пригласил меня к себе поиграть в „Звездные войны“!»

Как и «Последние джедаи», стартовавший в кинотеатрах 19 декабря 2019 года «Скайуокер. Восход» разделил фанатов и критиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма сейчас лишь 55% «свежести» (при этом зрительский рейтинг там же составляет 86%), а на CinemaScore зрители поставили картине B+ — это худшая оценка для полнометражных «Звездных войн». На КиноПоиске девятый эпизод также получил неутешительный рейтинг 6,2.

Билеты на «Звездные войны: Скайуокер. Восход» можно приобрести здесь.

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