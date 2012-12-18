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Министр культуры опроверг причастность к возвращению сериала «Эпидемия»

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Министр культуры РФ Владимир Мединский отрицает ранее появившуюся информацию, что он каким-то образом способствовал возвращению на экраны сериала «Эпидемия». «Да ерунда это, ерунда», — заявил глава ведомства в ответ на заявление, что именно после его вмешательства онлайн-кинотеатр решил показать все эпизоды сериала в 2019 году.

16 декабря стало известно, что стриминг-платформа PREMIER удалила пятую серию «Эпидемии» и перенесла релиз остальных эпизодов на февраль 2020 года. Спустя два дня появилась информация, что все восемь серий в итоге увидят свет в 2019-м. Впоследствии «Медуза» сообщила, ссылаясь на источники внутри ведомства и канала ТНТ, что Владимир Мединский встречался с главой холдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит PREMIER, и лично помог проекту вернуться на экраны.

Причины удаления пятого эпизода не назывались, но предполагается, что это связано со сценами, в которых военные расстреливают жителей района, признанного зараженным. В итоге в серию добавили закадровый голос диктора, объясняющего, что зачисткой местного населения занимаются «представители незаконных вооруженных формирований», выдающие себя за силовиков.

«Цензуры у нас в стране нет и быть не может, — говорит Мединский. — Были какие-то там задержки с „Эпидемией“. Я думаю, что они носили технический характер, и руководство холдинга вовремя обратило на это внимание, что-то там подкрутило в настройках технических — знаете, иногда зависают — платформы. Ну, ничего, немного ручной работы, и все работает еще быстрее. Это лишний раз доказывает их профессионализм и эффективность».

Министр культуры также признался, что с интересом следит за проектами «Газпром-медиа».

«Я уже и „Аванпост“ хвалил как-то, и сериал „Эпидемия“, и „Домашний арест“, и „Обычную женщину“. По-моему, „Звоните ДиКаприо!“ — их же продукт, — заметил глава ведомства. — И все это образцы сериалов, я подчеркну, существенно выше среднемирового уровня, а во многом и, на мой взгляд, абсолютно уровня лучших сериалов соответствующего жанра».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Источник: «Интерфакс»

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