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Кевин Спейси выпустил очередное загадочное видео

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Кевин Спейси вновь напомнил о себе и выпустил новое рождественское послание в образе Фрэнка Андервуда — своего персонажа из сериала «Карточный домик». В ролике под названием «KTWK» (что расшифровывается как Kill Them with Kindness, или «Убейте их добротой») Спейси сидит на фоне камина, рассуждает, каким хорошим выдался 2019 год и желает видеть больше добра в мире.

«Я знаю, что мы думаете. Он ведь наверняка не серьезно. Я абсолютно серьезен, — говорил Спейси с минутном видео. — В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не понравится, можете идти в атаку. Но вы также можете придержать огонь и сделать неожиданный шаг. Вы можете… убить их добротой».

Годом ранее, 24 декабря 2018 года, Спейси выпустил видеообращение «Let me be Frank», в котором говорил о предъявленных ему обвинениях и утверждал, что «скоро вы узнаете всю правду».

Осенью 2017 года Спейси оказался в центре скандала: актер Энтони Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда он был 14-летним подростком. После этого с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения, впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации и отправился на лечение в специальную клинику. Netflix уволил его из сериала «Карточный домик», а Ридли Скотт заменил Спейси на Кристофера Пламмера в драме «Все деньги мира».

Несмотря на многочисленные обвинения (и расследование, которое ведет британская полиция), до суда пока дошло только одно уголовное дело. В середине июля 2019-го прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Спейси по обвинению в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в Нантакете в 2016 году. Дело прекратилось в связи с недоступностью свидетеля обвинения. Другой обвинитель Спейси скончался.

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