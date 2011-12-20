Новый кинофестиваль Александра Роднянского и еще 5 новостей дня

История проекта, основанного на произведениях Роберта Джордана, начинается в преддверии праздника в небольшой деревне, где происходят странные и необъяснимые вещи. В селение приезжают трое чужестранцев: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн и ее страж Лан. Морейн принадлежит к тайной организации «Айз Седай» и считает, что силы тьмы охотятся за тремя подростками, один из которых — реинкарнация древней могущественной личности. Согласно предсказанию, вернувшись в мир, она может либо спасти, либо уничтожить человечество.

Источник: Deadline

Две главные героини картины — лучшие саблистки России. Одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры. Между двумя великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои и на турнирах, и в жизни.

Александр Роднянский запускает фестиваль Kinotavr. Special Edition

На киносмотре, который пройдет впервые в Москве с 30 января по 2 февраля 2020 года, состоится серия премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, еще не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей. Фестиваль откроется российской премьерой военной картины Сэма Мендеса «1917», которая в этот же день выйдет в прокат в России. В программу также вошли фильмы «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Ала Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Дом 7 по Черри Лейн» Юньфаня.

С подробной программой фестиваля можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте www.kinotavr.ru.

Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

Сиквел ожидается в российских кинотеатрах 4 июня 2020 года.

Источник: Empire

Релиз фильма «Бладшот» перенесли с 20 февраля на 13 марта 2020 года

Анджело Морталли (Вин Дизель) — современный Франкенштейн на службе правительства — после смерти был реанимирован и превращен в машину для убийства. Для этого ФБР стерло его память и запустило в кровь специальных наноботов, которые помогают телу Анджело быстро заживлять раны и контролировать различные электронные устройства. И эта прокачанная машина выходит из-под контроля и объявляет войну своим работодателям, лишившим его памяти.

Источник: Collider

Amazon выпустит драматический сериал «Преступный гений» (Mastermind)

Экранизация книги Эвана Рэтлиффа, проект расскажет реальную историю Пола Ле Ру — программиста, создавшего масштабную криминальную империю. Он занимался незаконной деятельностью по всему миру, пока стараниями одного из помощников операцию Ле Ру не накрыло Агентство по контролю за оборотом наркотиков. Кристи Уилсон-Кернс напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.