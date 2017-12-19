Мем дня: Песня Лютика из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» не смог стать для Netflix однозначным хитом. Многие фанаты книг Анджея Сапковского отказываются принимать проект и не считают его достойной экранизацией любимых произведений. Сериал ругают за Генри Кавилла, постановку драк, грим, монстров, спецэффекты и чернокожих актеров. Несмотря на это, всех объединяет песня барда Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая стала неожиданным хитом интернета.

МАНАДЛОРЦУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ, ЧЕКАННОЙ МОНЕТООООЙ ООУОУОУО pic.twitter.com/G2Ia6yiSdt — Пух-Dimeys (@Vadimeys) December 22, 2019

Я родила это и не знаю зачем.

Зато чеканной монетой, да. pic.twitter.com/ILoxUT7Rq6 & mdash; 🅱aton (@duhastagain) December 23, 2019

ВЕДЬМАКУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ pic.twitter.com/AtDqIVotsn & mdash; nothing, nowhere (@moremxra) December 23, 2019

Лютик, когда Ведьмаку не заплатили чеканной монетой: pic.twitter.com/QMYn7rm1FT & mdash; ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) December 24, 2019

Чеканной монетой, чеканной монетой pic.twitter.com/R0esCotXYp & mdash; Илья Покровский (@melifaroh) December 22, 2019

никто:

абсолютно никто:

после просмотра Ведьмака:

ВЕДЬМАКУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ

ВЕДЬМАКУ ЗАПЛАТИТЕ ЗАЧТЕТСЯ ВСЕ ЭТО pic.twitter.com/WQeJ9HY50G & mdash; ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) December 21, 2019

Ведьмаку заплатите



— паленой котлетой

— шершавой галетой

— соленой конфетой

— зеленой кометой

— видеокассетой

— автопортретом & mdash; I, Tanya 🎈 (@zlobuster) December 23, 2019

Мальчик: Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Мужчина: Крыжовник терпкий, сладкая сирень!

Дед: Zapachniało powiewem jesieni… & mdash; Grey (@Grey1123) December 23, 2019

как говорится, есть только два гендера — & quot; крыжовник терпкий, сладкая сирень& quot; и & quot; ведьмаку заплатите чеканной монетой& quot; & mdash; тёплая кощька ❄ (@gimmenovacaine) December 23, 2019

где подписать петицию чтоб все банкоматы при выдаче денег начинали пели ВЕДЬМАКУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ УУООООУ & mdash; ASSHØLE fucking💫 (@drsy10WSbjZ3Sho) December 23, 2019

— Ведьмаку заплатите чеканной монетой!

— Мужчина, выйдите из бухгалтерии, аванса до Нового года не будет. & mdash; hellcat (@iamhellcat) December 23, 2019

Я полгода назад: каст ведьмака отстой. Не знаю, буду ли смотреть сериал.

Я после первого трейлера: держит меч за лезвие, што.

Я сейчас: ВЕДЬМАК, ВЕДЬМАК, ВЕДЬМАК, ЛЮТИК, ВЕДЬМАК, ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ, ЙЕНН, ГЕРАЛЬТ, АААА pic.twitter.com/N9H5HFOBDq & mdash; агностическая хурма (@olchik_kolesnik) December 23, 2019

Она: опять наверное о своей чеканной монете думает

Он: ВЕДЬМАКУ ЗАПЛАТИТЕ ЧЕКАННОЙ МОНЕТОЙ pic.twitter.com/1EURpRLMy9 & mdash; У меня есть имя, но друзья зовут меня посудомойка (@Nlmv4mCLbUszrkI) December 23, 2019

Заплатите уже чеканной монетой Ведьмаку Навального кто-нибудь. pic.twitter.com/LeGvw1xWjL & mdash; Наруто Скайвокер (@mammyvulture) December 23, 2019

О других реакциях на сериал «Ведьмак» читайте в материале КиноПоиска «Ничего не понятно, но Кавилл красивый».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.