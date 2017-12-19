Мем дня: Песня Лютика из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» не смог стать для Netflix однозначным хитом. Многие фанаты книг Анджея Сапковского отказываются принимать проект и не считают его достойной экранизацией любимых произведений. Сериал ругают за Генри Кавилла, постановку драк, грим, монстров, спецэффекты и чернокожих актеров. Несмотря на это, всех объединяет песня барда Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая стала неожиданным хитом интернета.
О других реакциях на сериал «Ведьмак» читайте в материале КиноПоиска «Ничего не понятно, но Кавилл красивый».
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