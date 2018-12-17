Бокс-офис России: «Звездные войны» не оправдали ожиданий

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1. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (1-я неделя), 333 млн рублей, 998 тысяч зрителей, 38 418 сеансов

Российский зритель демонстрировал снижение интереса к франшизе Disney с каждой новой частью. Пять лет назад фильм «Пробуждение силы» в первый уик-энд заработал 810 млн рублей, «Последние джедаи» в 2017-м растеряли почти половину стартовой кассы, собрав за первые четыре дня проката 466 млн рублей. В случае с новинкой у дистрибьютора и аналитиков был расчет на то, что в плюс сыграет фактор заключительной части трилогии. Обычно фанаты в таких случаях мобилизуются хотя бы в стартовые выходные. Однако этим надеждам не суждено было оправдаться: новые «Звездные войны» стартовали почти на 29% хуже, чем «Последние джедаи». Чуть меньше собрал три года назад спин-офф франшизы «Изгой-один» (324 млн рублей).

В данном случае главной причиной является, очевидно, разочарование фанатов. Оценки каждой новой части были ниже, чем у предыдущей, шлейф негативных отзывов с каждым годом все нарастал и нарастал. Прошлогодний провал «Хана Соло» также никому не добавил оптимизма. В то же время маркетинговые инструменты студии оказались неспособны заинтересовать нефанатскую аудиторию — она в России при прочих равных предпочтет понятный сиквел «Джуманджи», который предлагает зрителю чистый аттракцион, а не старательный фанфик.

2. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (2-я неделя), 168 млн рублей (-53%), 626 тысяч зрителей, 25 624 сеанса

За 11 дней «Полицейский с Рублевки 2» освоил 619 млн рублей и вышел на второе место в списке самых кассовых российских фильмов 2019 года, оставив позади «Громкую связь» (528 млн рублей). После второго уик-энда сиквел начинает отставать от графика первого фильма. У того на аналогичный период в копилке было 684 млн рублей.

3. «Джуманджи: Новый уровень» (2-я неделя), 125 млн рублей (-60%), 475 тысяч зрителей, 19 360 сеансов

Касса «Нового уровня» достигла 711 млн рублей. Первый фильм в 2017 году за 11 дней проката заработал 474 млн рублей, но надо держать в уме, что у него не было превью. В целом у второго «Джуманджи» высокие шансы добраться до итоговых сборов первого фильма (1,299 млрд рублей). В пользу этого говорят сразу несколько факторов: хороший сарафан фильма, слабое выступление «Звездных войн» и, наконец, отсутствие конкуренции со стороны мощных голливудских новинок в новогодние праздники. В первые девять дней января в российский прокат не выйдет ни одного фильма американских мейджоров, за исключением «Кошек».

4. «Холодное сердце 2» (4-я неделя), 60 млн рублей (-62%), 263 тысячи зрителей, 9328 сеансов

Сиквел «Холодного сердца» за четыре недели аккумулировал 1,62 млрд рублей, до конца декабря он должен получить титул самого кассового мультфильма 2019 года в нашей стране, оставив позади итоговые цифры «Как приручить дракона 3» (1,699 млрд рублей).

5. «Фиксики против кработов» (1-я неделя), 56 млн рублей, 249 тысяч зрителей, 7034 сеанса

Второй полнометражный мультфильм про фиксиков вышел в прокат не в традиционный четверг, а в субботу. Фактически это был режим расширенного превью — так прокатчик разводил релиз с «Иваном-царевичем и Серым Волком 4», выходящими 26 декабря. В условиях большой конкуренции за семейную аудиторию и при явном недостатке рекламы «Фиксики против кработов» сработал средне. Предыдущая часть франшизы в 2017 году в первый полноценный уик-энд собрала 201 млн рублей. Однако стоит учитывать, что первые «Фиксики» выходили в прокат в осенние каникулы, теперь же ставка сделана на длинные выходные в январе. Следует ожидать, что рекламная активность дистрибьютора к этому моменту вырастет. Поэтому мультфильм рано сбрасывать со счетов . По крайней мере, финальный результат первой части (417,5 млн рублей) он должен превзойти.

6. «Рождество на двоих» (3-я неделя), 14 млн рублей (-58%), 51 тысяча зрителей, 2602 сеанса

Ромком Universal за три недели собрал 165 млн рублей. На волне хорошего сарафана у фильма есть шанс задержаться в топ-10.

7. «Достать ножи» (4-я неделя), 14 млн рублей (-53%), 42 тысячи зрителей, 1548 сеансов

Комедийный детектив Райана Джонсона собрал уже 291 млн рублей. Как мы и предсказывали ранее, фильму удастся покорить 300-миллионную планку.

8. «Черное Рождество» (1-я неделя), 10,4 млн рублей, 37 тысяч зрителей, 1454 сеанса

Переизбыток хорроров, примитивный концепт, тотальная вторичность и обилие спойлеров в трейлере — вот факторы, которые не позволили очередному детищу Blumhouse взлететь ни в США, ни в России, где даже не хватающий звезд с неба «Хэллфест» показывал более убедительный старт (13 млн рублей).

9. «Ford против Ferrari» (6-я неделя), 5,6 млн рублей (-58%), 18 тысяч зрителей, 801 сеанс

Спортивная драма Джеймса Мэнголда довела свою кассу до 622 млн рублей и на этом прощается с топ-10.

10. «Ржев» (3-я неделя), 5 млн рублей (-77%), 21 тысяча зрителей, 1176 сеансов

Военный фильм заканчивает свой широкий прокат с 85 млн рублей в активе. Это третий результат среди фильмов про Великую Отечественную в 2019 году после «Т-34» и «Спасти Ленинград».

В наступающий уик-энд начнутся решающие схватки новогодней битвы: в прокат выходят «Союз спасения» от «Дирекции кино» и «Холоп» от Yellow, Black and White, которые будут сражаться за первую строчку бокс-офиса. Компанию им составит уже упоминавшийся в этом обзоре мультфильм студии «Мельница» «Иван-царевич и Серый Волк 4».