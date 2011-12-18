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Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

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После того как онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятый эпизод «Эпидемии» и объявил, что показ сериала продолжится лишь в феврале 2020 года, министр культуры РФ Владимир Мединский лично взялся разрешить спорную ситуацию. В итоге проект вернется на экраны 20 декабря, и до конца 2019-го свет увидят все восемь серий «Эпидемии».

О причастности Мединского к возвращению «Эпидемии» на экраны сообщает «Медуза» со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ. «Министру была очень небезразлична судьба сериала. Перенос показа был для него сюрпризом», — признался собеседник издания.

По информации «Медузы», министр культуры обсудил ситуацию вокруг сериала с Дмитрием Чернышенко, главой «Газпром-медиа», которой принадлежит PREMIER. После серии совещаний стороны пришли к соглашению, и было принято решение продолжить показ «Эпидемии» в 2019 году.

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Предполагается, что причиной удаления пятого эпизода и переноса сериала стали сцены с массовыми беспорядками и расстрелом военными жителей района, признанного зараженным. В новой версии в серию добавили закадровый текст диктора, который объясняет, что зачисткой местного населения занимаются «представители незаконных вооруженных формирований», выдающие себя за силовиков. На данный момент неизвестно, чьи именно претензии послужили поводом для переноса «Эпидемии».

«Проблема, какая бы она ни была — идеологическая, техническая или понятийная — решена», — заключает источник из Минкультуры.

В «Газпром-медиа» отрицают, что ситуация с сериалом обсуждалась с ведомством. В пресс-службе министра Владимира Мединского информацию «Медузы» не прокомментировали.

Источник: «Медуза»

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