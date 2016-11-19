Звезда «Кошек» Джейсон Дэруло ответил критикам мюзикла

После выхода в прокат критики обрушились на адаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Картину называли странной, путанной и «пугающе сексуальной». На сайте Rotten Tomatoes у фильма лишь 17% «свежести». Но исполнитель роли Рам-Там-Таггера Джейсон Дэруло не переживает из-за негативных рецензий и уверен: команда фильма создала потрясающее произведение искусства.

«Когда ты бросаешь вызов определению искусства, когда ты нарушаешь все правила, то, понятное дело, это вызывает острую реакцию, — говорит Дэруло. — Но это потрясающее произведение искусства, созданное лучшими людьми в мире. Я просто рад, что зрители его действительно посмотрят, потому что критики — что они вообще знают? Они хоть один фильм сняли?»

Правы критики или нет, касса «Кошек» пока оставляет желать лучшего. С момента выхода лента собрала лишь 10,7 млн долларов при заявленном бюджете в 95 млн долларов. В итоге картина может стать одним из самых провальных проектов 2019 года.

Источник: TMZ

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