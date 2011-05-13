Фото со съемок «Аквамена»: Джейсон Момоа, Патрик Уилсон и подводные воины

В честь годовщины выхода в прокат блокбастера «Аквамен» режиссер Джеймс Ван поделился в Instagram ранее не публиковавшимися фотографиями со съемок. «С годовщиной, „Аквамен“! — написал постановщик под фото героев и злодеев. — Не верится, как летит время. Делюсь несколькими личными фотографиями со съемок. Кто готов к следующей главе?!»

«Аквамен» вышел в декабре 2018 года и в итоге стал самым успешным фильмом по комиксам DC. При бюджете в 160 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,13 млрд долларов. Студия Warner быстро дала сиквелу зеленый свет, а также запустила в производство спин-офф, который расскажет о глубоководных монстрах, появившихся в первом фильме.

Недавно Ван закончил съемки хоррора «Злое» и в ближайшем будущем планирует приступить к работе над «Акваменом 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 16 декабря 2022 года.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.