BadComedian и Сарик Андреасян поговорили о кино, критике и Фонде кино

На своем личном YouTube-канале «Сарик Live» режиссер Сарик Андреасян опубликовал трехчасовое видео, записанное вместе с видеоблогерами Евгением Баженовым (BadComedian) и Ануаром (Жубан). В ролике собравшиеся разговаривают о настоящем и будущем кинематографа, обсуждают деятельность министерства культуры и Фонда кино и рассуждают о противостоянии режиссера и критика.

«Каждый сериал рано или поздно подходит к концу! — написал Андреасян в описании ролика. — Не знаю, сколько сезонов длился сериал с участием Евгения Баженова и Сарика Андреасяна, но мы стали частью уходящего десятилетия! Каким будет следующее десятилетие, я не знаю, и я не уверен, что в 2029-м буду в киноиндустрии, и я не уверен, что Женя по-прежнему будет лидером мнений и лучшим в своем деле, но для меня важно то, что мы заканчиваем этот сериал на позитивной ноте. Я, BadComedian и Жубан — пример того, что все мы можем говорить друг с другом, понимать друг друга и принимать позиции друг друга. Я благодарен Жене и Ануару за то, что согласились на подкаст со мной. В интервью Женя сказал, что во многом его канал состоялся благодаря мне, а я в ответ хочу сказать, что во многом стал лучше как человек и как профессионал благодаря ему. Спасибо, парни!»

Сейчас Андреасян занят работой над драмой «Папы», в которой главные роли исполнят Дмитрий Нагиев, Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов. 20 февраля 2020 года свет увидит его новый режиссерский проект, картина «Родина».

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