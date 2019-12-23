«Когда лев голоден, он ест»: Второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи

Поработав с мрачным фэнтези и веселой сказкой, Гай Ричи вернулся к истокам, которые и прославили его много лет назад. Его новый режиссерский проект — криминальная картина «Джентльмены» о противостоянии старых и молодых, глупого дракона Генри Голдинга и мудрого льва Мэттью МакКонахи.

В центе сюжета — американский экспат Микки Пирсон (МакКонахи), разбогатевший на торговле марихуаной в Лондоне. Устав возиться с травкой, Микки решает выйти из игры, и его окружение тут же начинает войну за то, кому достанется империя Пирсона. И главный претендент — наглый Сухой Глаз (Голдинг).

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