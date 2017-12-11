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Райан Джонсон выступил в защиту своей версии Люка в «Последних джедаях»

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Поделившись длинным и неразборчивым сравнением Люка Скайуокера в оригинальной трилогии и в «Последних джедаях», пользователь Twitter заявил, что восьмой эпизод «полностью уничтожил образ» персонажа и «практически привел к крушению франшизы». Джонсон, отбивавшийся от критики фанатов с конца 2017 года, не смог пройти мимо и объяснил, почему нельзя относиться к Люку, как к всесильному герою видеоигры.

«Я понимаю эту точку зрению, но совершенно с ней не согласен, — написал Джонсон. — На самом деле, мне кажется это неуважение к образу Люка, если относится к нему не как в настоящему герою мифов, вновь переживающему раны и ошибки прошлого, но как к персонажу видеоигры, получившему перманентное улучшение».

В восьмом эпизоде Люк оставил космические сражения, отрезал себя от силы и живет отшельником на небольшом острове на планете Ач-То. Он мало похож на героя-джедая, готового повести за собой Сопротивление или желающего тренировать будущих джедаев. В финале картины Люка ждал последний героический момент, но многих фанатов не устроило, как Джонсон обошелся с их любимым персонажем.

Вышедшие в 2017 году «Последние джедаи» были неоднозначно приняты аудиторией. Зрительский рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 41%, тогда как критики приняли картину Джонсона восторженно (91% положительных рецензий). Сейчас в кинотеатрах идет девятый эпизод, «Скайуокер. Восход», который получил 57% «свежести» от критиков и 86% — от зрителей.

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