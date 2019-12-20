Сикстинскую капеллу воссоздали для съемок фильма «Два Папы»

Картина Фернанду Мейреллиша «Два Папы» — история папы римского Франциска, который в 2013 году должен был сменить в Ватикане отрекшегося папу Бенедикта XVI. Важную роль в сюжете играет знаменитая Сикстинская капелла, объединившая прошлого и будущего понтификов. К несчастью для авторов, Ватикан запрещает снимать в помещении художественные фильмы (только документальные), так что им ничего оставалось, кроме как детально воссоздать интерьеры памятника эпохи Возрождения.

«Наша примерно на 1 или 2 дюйма больше оригинала, так что фактически мы можем сказать, что сделали увеличенную версию Сикстинской капеллы», — отметил художник-постановщик Марк Тилдсли по поводу декораций, выстроенных за 10 недель в римской студии Cinecitta.

Процессом создания декораций руководил историк и знаток искусства Энрико Брускини, автор книг о Ватикане, который регулярно проводит туры по капелле.

«Он знает каждый уголок этого места», — заметил Мейреллиш.

Сложнее всего оказалось воссоздать фрески Микеланджело, созданные в XVI веке. За время существования цвета его работы приобрели уникальный оттенок, который было очень сложно повторить даже при наличии большого количества свободного времени. В итоге на помощь пришел художник Стефано Мария Ортолани, специалист по особой технике под названием «татуировка стен».

Воспользовавшись фотографиями, сделанными несколько десятилетий назад во время чистки капеллы, создатели фильма пригласили художников, которые воссоздали все фрески в уменьшенном масштабе. Потом их сфотографировали, увеличили, распечатали и нанесли на стены с помощью техники Ортолани. На это понадобилось восемь недель.

Особое внимание уделили «Страшному суду», на фоне которого проходит важный разговор двух героев фильма.

«Изображение должно было быть высочайшего качества, потому что мы знали: будут крупные планы, — говорит Тилдсли. — Очень подходящее нашей истории изображение, потому что в центре сюжета — люди, ищущие друг у друга прощения».

«Когда мы закончили и впервые показали все нашему режиссеру, я зажег ладан и включил музыку, — говорит Ортолани. — Благодаря этому возникло ощущение, что ты в настоящей капелле».

Кроме этого, пришлось сделать копию Комнаты слез, куда также редко пускают посторонних и где новоизбранный понтифик переодевается в официальные одеяния. Фотографировать там запрещено, но авторы смогли сделать несколько снимков на свои телефоны.



После окончания съемок все выстроенные декорации разобрали, так как пространство требовалась для работы над другими проектами.

«Мы разрезали все на небольшие кусочки, которые теперь хранятся в офисах и домах разнообразных продюсеров и членов съемочной группы — любого, кто смог унести свой кусок», — признался Тилдсли.

Источник: LA Times

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