Американский бокс-офис: «Звездные войны» лидируют

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 20 по 22 декабря 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (1-я неделя), 175,5 млн долларов, 4406 кинотеатров

Сила по-прежнему на стороне «Звездных войн», а когда было иначе? Очередной (уже третий) финал саги отстал от результатов предыдущих фильмов («Пробуждение силы» стартовало с 248 млн долларов, «Последние джедаи» — с 220 миллионов). Но все равно это третий в истории американского проката результат за одни выходные декабря после — правильно — «Пробуждения силы» и «Последних джедаев».

Догадавшись, что зрители начали немного уставать от бесконечной космической оперы, Disney решила закруглить очередную трилогию поизящнее, связав ее с предшествующими. Уже в трейлере зрителям дали понять, что в фильме впервые за 30 лет появится император Палпатин, а режиссером девятой части стал Джей Джей Абрамс, который специализируется на фансервисе или на вплетении канонических элементов в новые сюжеты. Он же снимал и «Пробуждение силы». Да, более низкий результат отчасти все-таки объясняется усталостью: «Скайуокер» мало отличается от предшественников, но при этом у него хуже отзывы зрителей, оценка на CinemaScore — всего B+. Однако недобор может объясняться и другими факторами. Например, «Пробуждение силы» вышло за неделю до Рождества, а «Скайуокер» — всего за несколько дней до него, на самом пике предпраздничной суеты.

«Скайуокер» выступил несколько хуже, чем от него ожидали, и все равно собрал огромные деньги (в остальном мире к американским цифрам прибавилось 198 млн долларов). И это самое яркое доказательство беспрецедентной власти Disney: остальные студии могут только мечтать о том, чтобы 175 миллионов за три дня не считались предельным достижением. В этом году Disney выпустила шесть фильмов-миллиардеров, и новая глава «Звездных войн» станет седьмым таким релизом. За год компания получила с прокатных фильмов 10 миллиардов долларов, что раньше не удавалось ни одной студии. Благодаря старту «Скайуокера» немного сократилось отставание 2019 года от предыдущего, но по итогам все равно придется зафиксировать уменьшение рынка. Сейчас общие кассовые сборы в Америке на 4,5% отстают от цифр 2018-го.

2. «Джуманджи: Новый уровень» (2-я неделя), 26,1 млн долларов (-56%), 4227 кинотеатров

Хуже ожиданий выступило во вторую неделю приключенческое кино Sony о волшебной игре. Но несмотря даже на падение сборов в 56%, «Джуманджи» ушла за 100 миллионов сборов после всего 10 дней проката. За границей заработано вдвое больше, около 210 миллионов. После всплеска интереса к новым «Звездным войнам» сборы «Джуманджи» могут еще выправиться во время праздников. Рождество — один из самых прибыльных дней года для американских кинотеатров, хватит всем.

3. «Холодное сердце 2» (5-я неделя), 12,3 млн долларов (-36%), 3665 кинотеатров (-413)

За неделю «Холодное сердце 2» перепрыгнуло сразу три строчки в списке самых кассовых мультфильмов всех времен. Сиквел нордической сказки Disney достиг мировых сборов в 1,1 миллиарда, так что позади остались «Гадкий я 3» и две «Истории игрушек» (третья и четвертая). Теперь «Холодное сердце 2» на пятом месте и на этой неделе попробует опередить «Миньонов».

4. «Кошки» (1-я неделя), 6,5 млн долларов, 3380 кинотеатров

На бродвейской и не только сцене «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера — один из самых успешных мюзиклов в истории, и его экранизация была вопросом времени. Сложно винить студию Universal за то, что она все-таки решилась на постановку. Попытки предпринимались уже несколько раз (дважды в 1990-е), но проекты всегда стопорились на стадии сценария. Ллойд Уэббер не отличается сильными сюжетами, мюзикл держится за счет песен, а в кино такой подход не работает.

Поэтому никто не удивлялся слишком сильно, когда фильм «Кошки» провалился с таким треском. У мюзикла всего 6,5 миллиона в США и Канаде и 4,4 — за границей. «Кошки» в дебюте заработали в мире меньше денег, чем «Холодное сердце 2» получило только в Америке на пятую неделю проката. Сборы на копию меньше 2000 долларов уступают наработке «Достать ножи» на четвертой неделе. Хотя многое на студии Universal сделали правильно (наняли уважаемых актеров и Тейлор Свифт, например), история о бале кошек оказалась не поддающейся адаптации. Сценарий так и не стал работать, режиссура Тома Хупера (10 лет назад случайно ставшего лауреатом «Оскара») откровенно скучная. У критиков, оценивших фильм на 18%, много вопросов к несуразной компьютерной графике, при помощи которой актеров покрыли кошачьей шерстью. CGI немного улучшили с момента выхода трейлера, но никто не может забыть, какое ужасное впечатление произвел тогда ролик, да и по-настоящему хорошо такое решение выглядеть не могло бы в принципе. «Кошки» стоили в производстве 80—90 млн долларов, и, несмотря браваду студийных менеджеров, которые кивают на предстоящее Рождество, совершенно ясно, что это глубоко убыточный проект.

5. «Достать ножи» (4-я неделя), 6,1 млн долларов (-33%), 2535 кинотеатров (-878)

Очередная хорошая неделя выдалась у фильма Райана Джонсона, который собрал в Америке уже 89 млн долларов. К Новому году детектив имеет шансы официально оформить статус блокбастера, добравшись до 100 миллионов.

6. «Скандал» (2-я неделя), 5,1 млн долларов (+1490%), 1480 кинотеатров (+1476)

После пробного релиза в четырех кинотеатрах «Скандал» (релиз Lionsgate, как и «Достать ножи») на вторую неделю расширил прокат до без малого полутора тысяч. Это кино буквально про #MeToo: фильм основан на реальной истории увольнения за сексуальные домогательства Роджера Эйлса, главы медиакорпорации Fox News. В главных ролях женщин, обличивших начальника, занято довольно невероятное трио — Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

Несмотря на острый сюжет, сильный актерский состав и неплохую критику (это лучший релиз недели по версии Rotten Tomatoes — 65% на счетчике «свежести» против 57% у «Скайуокера»), «Скандал» выступил хуже ожиданий. Но провалом, как «Кошек», этот фильм назвать нельзя. У него и бюджет гораздо меньше (около 30 миллионов), и он не был заявлен как рождественский хит проката. У фильма остаются шансы на относительно долгую жизнь в кинотеатрах и на какие-то номинации в сезон кинопремий, что тоже должно повлиять на итоговые сборы.

7. «Дело Ричарда Джуэлла» (2-я неделя), 2,6 млн долларов (-45%), 2502 кинотеатра

Подзабытую новостную историю двадцатилетней давности оказалось сложно продать зрителям, даже несмотря на имя Клинта Иствуда в титрах. Релиз Warner Bros. уже опустился в нижнюю половину таблицы, а в праздничном прокате серьезный патриотический сюжет Иствуда шансов на успех практически не имеет.

8. «Квин и Слим» (4-я неделя), 1,85 млн долларов (-48%), 1078 кинотеатров (-482)

Экшен с Дэниэлом Калуей и Джоди Тёрнер-Смит достойно держится в прокате и даже обошел на этой неделе двух конкурентов. Но все же его время в первой десятке подошло к концу.

9—10. «Черное Рождество» (2-я неделя), 1,8 млн долларов (-58%), 2625 кинотеатров

Прокатная история «Черного Рождества» была недолгой. Фильм не понравился примерно никому и во вторую неделю шел при почти пустых залах. Наработка на копию составила 685 долларов.

9—10. «Ford против Ferrari» (6-я неделя), 1,8 млн долларов (-56%), 1433 кинотеатра (-1462)

Релиз Fox наконец-то добрался до 100 миллионов в прокате — это 26-й фильм, которому такое удалось в 2019 году, и, вероятно, последний. И один из считанных проектов по оригинальному сценарию, которым удалось в уходящем году стать блокбастером наряду с «Мы», «Однажды в… Голливуде» и «Стеклом».

На следующих выходных в борьбу за рождественский прокат вступит семейный мультфильм студии Fox «Камуфляж и шпионаж». Sony выпустит на экраны своего оскаровского кандидата — «Маленьких женщин» Греты Гервиг, а A24 расширит прокат «Неограненных драгоценностей» братьев Сэфди, которые за две недели заработали миллион всего в пяти кинотеатрах.