Джей Джей Абрамс признал правоту критиков «Скайуокер. Восход»

Во время интервью после специального показа «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс прокомментировал негативную критику фильма. Режиссер уверен: всем угодить невозможно, и в конечном счете обе стороны правы.

«Я бы сказал, что они правы, — заявил Абрамс в ответ на вопрос, что некоторым зрителям не понравился девятый эпизод. — Люди, которые пришли в восторг, также правы».

«Начиная работу, мы понимали, что любое наше решение по дизайну, музыке, истории понравится одним и разозлит других», — добавил постановщик.

J.J. responds to fans critism of the film #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/RYeHvF8vry & mdash; kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019

«Скайуокер. Восход», стартовавший в кинотеатрах 19 декабря 2019 года, вновь разделил фанатов и критиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма сейчас лишь 57% «свежести» (при этом зрительский рейтинг там же составляет 86%), а на CinemaScore зрители поставили картине B+ — это худшая оценка для полнометражных «Звездных войн». На КиноПоиске девятый эпизод также получил неутешительный рейтинг 6,2.

Несмотря на низкие оценки, фильм показывает в прокате неплохие результаты и уже собрал 373,5 млн долларов. Это третий лучший старт в декабре, но эксперты сомневаются, что «Скайуокер. Восход» сможет в итоге повторить успех «Пробуждения силы» или «Последних джедаев».

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