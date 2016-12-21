Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Джей Джей Абрамс признал правоту критиков «Скайуокер. Восход»

Обсудить0

Во время интервью после специального показа «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс прокомментировал негативную критику фильма. Режиссер уверен: всем угодить невозможно, и в конечном счете обе стороны правы.

«Я бы сказал, что они правы, — заявил Абрамс в ответ на вопрос, что некоторым зрителям не понравился девятый эпизод. — Люди, которые пришли в восторг, также правы».

«Начиная работу, мы понимали, что любое наше решение по дизайну, музыке, истории понравится одним и разозлит других», — добавил постановщик.

«Скайуокер. Восход», стартовавший в кинотеатрах 19 декабря 2019 года, вновь разделил фанатов и критиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма сейчас лишь 57% «свежести» (при этом зрительский рейтинг там же составляет 86%), а на CinemaScore зрители поставили картине B+ — это худшая оценка для полнометражных «Звездных войн». На КиноПоиске девятый эпизод также получил неутешительный рейтинг 6,2.

Несмотря на низкие оценки, фильм показывает в прокате неплохие результаты и уже собрал 373,5 млн долларов. Это третий лучший старт в декабре, но эксперты сомневаются, что «Скайуокер. Восход» сможет в итоге повторить успех «Пробуждения силы» или «Последних джедаев».

Билеты на «Звездные войны: Скайуокер. Восход» можно приобрести здесь.

Обсудить

Смотрите также

Зомби-опера: Темные и светлые стороны фильма «Скайуокер. Восход»

Зомби-опера: Темные и светлые стороны фильма «Скайуокер. Восход»

19 декабря47
Дэйзи Ридли: «Я очень жду роль злодейки!»
Интервью

Дэйзи Ридли: «Я очень жду роль злодейки!»

21 декабря16
Аудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

ПодкастАудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

19 декабря5
Кастрюли, кроссовки и личный дроид: Что подарить фанатам «Звездных войн»

Кастрюли, кроссовки и личный дроид: Что подарить фанатам «Звездных войн»

18 декабря18

Главное сегодня

Видеосалон

Сиди и смотри: Лучшие видеоэссе 2019 года

Сегодня1
Сиди и смотри: Лучшие видеоэссе 2019 года
«Ведьмак»: Каким получился сериал на основе культового фэнтези
Сериалы

«Ведьмак»: Каким получился сериал на основе культового фэнтези

Вчера161
Сикстинскую капеллу воссоздали для съемок фильма «Два Папы»

Сикстинскую капеллу воссоздали для съемок фильма «Два Папы»

7 минут назад0
«Ничего не понятно, но Кавилл красивый»: Что в соцсетях пишут о «Ведьмаке»

«Ничего не понятно, но Кавилл красивый»: Что в соцсетях пишут о «Ведьмаке»

Сегодня2
Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска
Выбор редакции

Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

20 декабря106
Шей Уигэм в новой «Миссия: невыполнима» и еще 7 новостей выходных

Шей Уигэм в новой «Миссия: невыполнима» и еще 7 новостей выходных

час назад4
Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы

3 часа назад15
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании