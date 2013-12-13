Александр Петров опять соревнуется с собой в номинациях на «Золотой Орел»

Национальная премии в области кинематографии «Золотой Орел» объявила номинантов. На соискание рассматривались фильмы, показанные в нашем прокате с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года, телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018 по 31 октября 2019 года, а также зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.
Лидером по количеству номинаций традиционно стал Александр Петров: он сражается с самим собой за лучшую мужскую роль («Т-34» и «Текст»), также участвует в гонке за лучшую мужскую роль на телевидении («Звоните ДиКаприо!»). В прошлом году Петров также боролся с Петровым: его номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.
Из фильмов, в которых сыграл Петров, за звание лучшего будут состязаться «Т-34» и «Текст», с ними же в номинации — «Бык», «Дылда» и «Одесса». В актерских номинациях с Петровым сразятся Юрий Борисов («Бык»), Павел Деревянко («Домашний арест») и Александр Яценко («Ненастье»).
Среди фильмов по количеству номинаций лидирует военная картина «Т-34», отмеченная в 13 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшие визуальные эффекты». На втором месте оказалась лента «Одесса», получившая 9 номинаций.
Полный список номинантов выглядит так:
Лучший фильм
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
Лучшая режиссерская работа
Лучший сценарий
Лучшая женская роль в кино
Лучшая женская роль на телевидении
Лучшая мужская роль в кино
Лучшая мужская роль на телевидении
- Павел Деревянко — «Домашний арест»
- Александр Петров — «Звоните ДиКаприо!»
- Александр Яценко — «Ненастье»
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая мужская роль второго плана
Лучший неигровой фильм
- «Чехов и Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
- «Без срока давности. Открывая шкаф позора»
- «Оперение»
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшая работа художника по костюмам
Лучшая музыка к фильму
Лучший монтаж фильма
Лучшая работа звукорежиссера
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Лучшие визуальные эффекты
Лучший зарубежный фильм в российском прокате
Вручение премии «Золотой Орел» пройдет 24 января 2020 года в первом павильоне «Мосфильма». Лауреатом прошлого года стал фильм Алексея Федорченко «Война Анны».
Источник: Пресс-служба премии «Золотой орел»
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