Александр Петров опять соревнуется с собой в номинациях на «Золотой Орел»

Национальная премии в области кинематографии «Золотой Орел» объявила номинантов. На соискание рассматривались фильмы, показанные в нашем прокате с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года, телефильмы и сериалы, показанные с 1 сентября 2018 по 31 октября 2019 года, а также зарубежные картины, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.

Лидером по количеству номинаций традиционно стал Александр Петров: он сражается с самим собой за лучшую мужскую роль («Т-34» и «Текст»), также участвует в гонке за лучшую мужскую роль на телевидении («Звоните ДиКаприо!»). В прошлом году Петров также боролся с Петровым: его номинировали на лучшую мужскую роль в кино за «Лед» и «Гоголь. Начало», а также на лучшую мужскую роль на телевидении за сериал «Sпарта». Именно за последнюю работу он и получил «Золотого орла», а Владимир Машков был назван лучшим актером.

Из фильмов, в которых сыграл Петров, за звание лучшего будут состязаться «Т-34» и «Текст», с ними же в номинации — «Бык», «Дылда» и «Одесса». В актерских номинациях с Петровым сразятся Юрий Борисов («Бык»), Павел Деревянко («Домашний арест») и Александр Яценко («Ненастье»).

Среди фильмов по количеству номинаций лидирует военная картина «Т-34», отмеченная в 13 категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшие визуальные эффекты». На втором месте оказалась лента «Одесса», получившая 9 номинаций.

Полный список номинантов выглядит так:

Лучший фильм

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)

Лучшая режиссерская работа

Лучший сценарий

Лучшая женская роль в кино

Лучшая женская роль на телевидении

Лучшая мужская роль в кино

Лучшая мужская роль на телевидении

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший неигровой фильм

Лучший короткометражный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая работа художника по костюмам

Лучшая музыка к фильму

Лучший монтаж фильма

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

Лучшие визуальные эффекты

ALAMBIC VFX, Федор Журов — «Герой»

«Алгус-Студио» — «Т-34»

ALAMBIC VFX — «Тобол»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате

Вручение премии «Золотой Орел» пройдет 24 января 2020 года в первом павильоне «Мосфильма». Лауреатом прошлого года стал фильм Алексея Федорченко «Война Анны».

Источник: Пресс-служба премии «Золотой орел»

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