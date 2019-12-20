8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Топ Ган» и «Женщина в огне»

«1917»

Каждый ролик военной картины Сэма Мендеса лишь подтверждает, что в ближайшем будущем зрителя ждет незабываемое зрелище. Все ужасы, грязь, кровь, боль, растерянность Первой мировой войны разворачиваются на экране словно настоящая реальность, с головой погружая в происходящее.

«Довод»

Кристофер Нолан тщательно скрывает, о чем именно его новый фильм, но первый трейлер точно дает понять: разобраться во всех хитросплетениях сюжета получится только со второго или третьего просмотра. Режиссер взялся за время, но не ограничился простыми перемещениями из прошлого в будущее и обратно, а сделал сложную историю о манипулировании временем.

«Женщина в окне»

Эми Адамс играет женщину, которая страдает от приступов агорафобии и глушит свои страхи алкоголем и таблетками. Но даже в четырех стенах своего дома ей не удается скрыться от ужасов окружающего мира, и в итоге она оказывается втянута в странную историю с исчезновением соседки. Только вот существовала ли пропавшая в реальности? Или все случившееся — плод разыгравшегося воображения, подпитываемого вином и лекарствами?

«Звери, что цепляются за соломинку»

Корейский криминальный триллер, экранизация японского романа о том, что у любого действия и поступка будут непредсказуемые последствия. В большом городе несколько на первый взгляд не связанных друг с другом человек из-за сложных жизненных обстоятельств (денег нет, мама болеет, муж бьет) решают преступить закон. Вскоре выяснится, что одно правонарушение влечет за собой другое, выстраивается цепочка криминальных событий, судьбы героев закручиваются в тугой клубок.

«Иди к папочке»

С большим успехом прокатившийся по жанровым кинофестивалям всего мира комедийный фильм ужасов о семейных тайнах. Элайджа Вуд играет странного, слегка инфантильного парня, который не видел отца 30 лет и теперь приехал к нему в глухомань познакомиться, а на месте выясняются некоторые шокирующие подробности о прошлом и настоящем родителя. Критики отмечают интересный взгляд на тему семьи, бескомпромиссную жестокость и непредсказуемые твисты.

«После полуночи»

Камерный сельский хоррор о потемках скорее не души, а тела человеческого. После долгих лет гражданского брака главного героя бросила девушка, но погрузиться в пучину меланхолии и как следует поныть и пострадать у него не получается. По ночам к его дому начинает приходить какое-то страшное существо и с явно недобрыми намерениями скрестись в дверь. Мужчина пытается противостоять монстру, попутно вспоминая развалившиеся отношения и пытаясь понять, что же пошло не так.

«Святая Мод»

Еще один хоррор, участник кинофестиваля в Торонто. Неврастеничная религиозная девушка Мод устраивается сиделкой к уже немолодой бывшей балерине со смертельной болезнью. Завязавшуюся дружбу не в меру впечатлительная девушка трактует как знак и решает во что бы то ни стало спасти душу своей подопечной, но та явно против такого самоуправства. Противостояние двух женщин приведет к кровавым последствиям.

Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Торонто.

«Топ Ган: Мэверик»

Спустя 34 года Том Круз вернулся к роли бесстрашного пилота Мэверика и вновь оказался за штурвалом самолета-истребителя. И вот он уже снова закладывает на экране безумные виражи и рискованные маневры лишь для того, чтобы порадовать зрителя и заставить его сердце биться чаще.