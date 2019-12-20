Эдриан Броуди снимется в экранизации Стивена Кинга и еще 14 новостей дня

Кэри Элвес получил роль в драме «Бестселлеры»

В попытке спасти свой небольшой издательский дом амбициозный молодой редактор отправляется в книжный тур с вышедшим в тираж, уставшим от жизни писателем, который просто хочет провести свои последние годы в компании выпивки, сигар и своего любимого кота. Режиссер — Лина Росслер.

Источник: Deadline

«Телохранитель жены киллера» выйдет 28 августа 2020 года

В продолжении «Телохранителя киллера» профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых — наемного убийцу и его жену — для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Источник: THR

Как и оригинал 2014 года «Форс-мажор», ремейк рассказывает семье, отдыхающей на горнолыжном курорте в Альпах. Во время обеда они становятся свидетелями схода лавины, которая накрывает ресторан. Это событие меняет жизнь семьи, ведь в самый ответственный момент отец сбежал, оставив родных без защиты.

Universal может перекупить права на фильм по игрушкам Lego

Студия ведет переговоры с правообладателями и планирует в будущем выпускать проекты, основанные на знаменитом датском конструкторе. Сейчас права на Lego принадлежат Warner Bros., которая сделал на основе игрушек четыре полнометражных мультфильма.

Источник: Variety

Главный герой, странноватый парень по имени Норвал, приезжает в уединенную хижину, где живет его отец, с которым они много лет не общались . В процессе воссоединения Норвал выясняет шокирующую правду о родителе.

В центре сюжета — архитектор-идеалист (Бэкингэм), которого в 1960-х Марлон Брандо (Зейн) нанял спроектировать первый в мире экологический курорт. Строить его планировалось на небольшом острове неподалеку от Таити, в месте, считавшемся необитаемым. Билл Фишман поставит картину.

Источник: Variety

Продолжение фильма «Всем парням, которых я любила раньше» выйдет на Netflix 12 февраля 2020 года.

Эдриан Броуди исполнит главную роль в сериале «Поселение Иерусалим» по Стивену Кингу

Действие рассказа Кинга разворачивается в 1850 году в вымышленной деревне Причер Корнерс, в штате Мэн. Именно туда, в семейный особняк, с тремя детьми переезжает аристократ Чарльз Бун. Он рассчитывает прийти в себя после смерти жены, но вместо этого вынужден разбираться с темными секретами прошлого своей семьи. 10-серийный проект разрабатывается для канала Epix.

Источник: Deadline

Hulu отказался от сериала «Вампирские хроники»

Многосерийная адаптация романов Энн Райс уже несколько лет находится в разработке. Главный герой сериала — французский дворянин Лестат де Лионкур, ставший вампиром в XVIII столетии. Сейчас Райс и команда сериала ищут, какой канал готов подхватить проект.

Источник: Variety

Фильм расскажет о конкурсе красоты «Мисс мира», который в 1970 году прошел в Лондоне. Против него активно выступали английские феминистки, сорвавшие прямую трансляцию, а победительницей в итоге стала первая чернокожая участница конкурса.

Джон Симм исполнит главную роль в остросюжетном проекте «Грейс» (Grace)

Мини-сериал основан на романах Питера Джеймса о Рое Грейсе — детективе полиции Брайтона, который всю жизнь посвятил службе. Проект будет состоять из двух полнометражных эпизодов и расскажет, как Грейс, переживающий из-за исчезновения жены, берется за давно забытое дело и теперь рискует потерять работу.

Источник: Deadline

Netflix выпустит мультсериал «Полуночное Евангелие» (The Midnight Gospel)

В центре сюжета проекта — создатель пространства Клэнси, обладатель ломанного симулятора мультивселенной. Однажды он покидает родной дом и отправляется в путешествие, чтобы взять интервью у существ, которые живут в умирающих мирах.

Источник: Deadline

В центре сюжета — две девушки-подростка из Пенсильвании, вынужденные отправиться в Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность одной из них.

Ниша Ганатра поставит картину о музыкальном продюсере Саване Котече

Картина расскажет о молодости Котече, когда он выступил в составе индийского бойбенда.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Пиноккио»

Российская премьера нового фильма Маттео Гарроне состоится 12 марта 2020 года.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.