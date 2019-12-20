Эдриан Броуди снимется в экранизации Стивена Кинга и еще 14 новостей дня

Кэри Элвес получил роль в драме «Бестселлеры»
В попытке спасти свой небольшой издательский дом амбициозный молодой редактор отправляется в книжный тур с вышедшим в тираж, уставшим от жизни писателем, который просто хочет провести свои последние годы в компании выпивки, сигар и своего любимого кота. Режиссер — Лина Росслер.
Источник: Deadline
«Телохранитель жены киллера» выйдет 28 августа 2020 года
В продолжении «Телохранителя киллера» профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых — наемного убийцу и его жену — для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.
Источник: THR
Трейлер фильма «Под откос»
Как и оригинал 2014 года «Форс-мажор», ремейк рассказывает семье, отдыхающей на горнолыжном курорте в Альпах. Во время обеда они становятся свидетелями схода лавины, которая накрывает ресторан. Это событие меняет жизнь семьи, ведь в самый ответственный момент отец сбежал, оставив родных без защиты.
Universal может перекупить права на фильм по игрушкам Lego
Студия ведет переговоры с правообладателями и планирует в будущем выпускать проекты, основанные на знаменитом датском конструкторе. Сейчас права на Lego принадлежат Warner Bros., которая сделал на основе игрушек четыре полнометражных мультфильма.
Источник: Variety
Трейлер фильма «Иди к папочке»
Главный герой, странноватый парень по имени Норвал, приезжает в уединенную хижину, где живет его отец, с которым они много лет не общались . В процессе воссоединения Норвал выясняет шокирующую правду о родителе.
Майк Бэкингэм снимется в Билли Зейном в комедии «Вальсируя с Брандо»
В центре сюжета — архитектор-идеалист (Бэкингэм), которого в 1960-х Марлон Брандо (Зейн) нанял спроектировать первый в мире экологический курорт. Строить его планировалось на небольшом острове неподалеку от Таити, в месте, считавшемся необитаемым. Билл Фишман поставит картину.
Источник: Variety
Трейлер романтической комедии «Всем парням. PS. Я все еще люблю тебя»
Продолжение фильма «Всем парням, которых я любила раньше» выйдет на Netflix 12 февраля 2020 года.
Эдриан Броуди исполнит главную роль в сериале «Поселение Иерусалим» по Стивену Кингу
Действие рассказа Кинга разворачивается в 1850 году в вымышленной деревне Причер Корнерс, в штате Мэн. Именно туда, в семейный особняк, с тремя детьми переезжает аристократ Чарльз Бун. Он рассчитывает прийти в себя после смерти жены, но вместо этого вынужден разбираться с темными секретами прошлого своей семьи. 10-серийный проект разрабатывается для канала Epix.
Источник: Deadline
Hulu отказался от сериала «Вампирские хроники»
Многосерийная адаптация романов Энн Райс уже несколько лет находится в разработке. Главный герой сериала — французский дворянин Лестат де Лионкур, ставший вампиром в XVIII столетии. Сейчас Райс и команда сериала ищут, какой канал готов подхватить проект.
Источник: Variety
Трейлер драмы «Мисс Плохое Поведение»
Фильм расскажет о конкурсе красоты «Мисс мира», который в 1970 году прошел в Лондоне. Против него активно выступали английские феминистки, сорвавшие прямую трансляцию, а победительницей в итоге стала первая чернокожая участница конкурса.
Джон Симм исполнит главную роль в остросюжетном проекте «Грейс» (Grace)
Мини-сериал основан на романах Питера Джеймса о Рое Грейсе — детективе полиции Брайтона, который всю жизнь посвятил службе. Проект будет состоять из двух полнометражных эпизодов и расскажет, как Грейс, переживающий из-за исчезновения жены, берется за давно забытое дело и теперь рискует потерять работу.
Источник: Deadline
Netflix выпустит мультсериал «Полуночное Евангелие» (The Midnight Gospel)
В центре сюжета проекта — создатель пространства Клэнси, обладатель ломанного симулятора мультивселенной. Однажды он покидает родной дом и отправляется в путешествие, чтобы взять интервью у существ, которые живут в умирающих мирах.
Источник: Deadline
Трейлер драмы «Никогда, редко, иногда, всегда»
В центре сюжета — две девушки-подростка из Пенсильвании, вынужденные отправиться в Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность одной из них.
Ниша Ганатра поставит картину о музыкальном продюсере Саване Котече
Картина расскажет о молодости Котече, когда он выступил в составе индийского бойбенда.
Источник: Deadline
Трейлер фильма «Пиноккио»
Российская премьера нового фильма Маттео Гарроне состоится 12 марта 2020 года.
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.