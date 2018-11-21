Александр Кузнецов снялся в клипе на песню Mujuice «Circle of Salt»

Российский электронный музыкант и диджей Mujuice выпустил клип на композицию «Circle of Salt», главную роль в котором исполнил Александр Кузнецов, знакомый зрителю по фильмам «Папа, сдохни» и «Кислота». В записи песни, которая вошла в состав альбома «Regress», приняла участие Евгения Борзых, участница инди-группы СБПЧ.

В ролике Кузнецов (для которого это первая роль в музыкальном клипе) посещает терапевтическое собрание, вспоминает о насилии со стороны отца, занимается самобичеванием, падает и избивает людей в ночном клубе.

Сейчас Кузнецов занят на съемках драмы Антона Мегердичева «Сердце Пармы» — экранизации одноименного романа Алексея Иванова.

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