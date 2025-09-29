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Видео дня: Звезды «Пацанов» читают негативные отзывы на сериал

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Amazon собрал актеров сериала «Пацаны», чтобы они почитали на камеру однозвездочные отзывы, оставленные зрителями проекта. Джек Куэйд, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Томер Капон и Нэйтан Митчелл внимательно изучили написанное и пришли в некоторое замешательство.

Капон в ответ на отзыв о том, что «подобный хлам можно написать с мигренью и под снотворным», весь ролик показывает камере средний палец, каждый раз изобретая новый способ. Ашер и Фукухара удивились от отзыва со словом «мусо» (TRAS) и предположили, что автор хотел написать «мусор».

Среди прочего пользователи Amazon сравнивают «Пацанов» с сериалом «Тик» (не в пользу первого), хвалят Карла Урбана и Куэйда, а также жалуются на вторичность, отсутствие экшена, плохую сатиру и излишнюю жестокость на экране (автор последнего думал, что «Пацаны» — просто «Мстители» для взрослых).

«Этот однозвездочный отзыв просто **** ****, — высказался Алонсо в ответ на слова, что в сериале все ругаются, словно на съезде пьяных матросов. — Достаточно по-матросски для тебя, ****?! ****!»

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Второй сезон «Пацанов» ожидается в 2020 году.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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