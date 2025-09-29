Видео дня: Звезды «Пацанов» читают негативные отзывы на сериал

Amazon собрал актеров сериала «Пацаны», чтобы они почитали на камеру однозвездочные отзывы, оставленные зрителями проекта. Джек Куэйд, Доминик МакЭллигот, Джесси Ашер, Лас Алонсо, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Томер Капон и Нэйтан Митчелл внимательно изучили написанное и пришли в некоторое замешательство.

Капон в ответ на отзыв о том, что «подобный хлам можно написать с мигренью и под снотворным», весь ролик показывает камере средний палец, каждый раз изобретая новый способ. Ашер и Фукухара удивились от отзыва со словом «мусо» (TRAS) и предположили, что автор хотел написать «мусор».

Среди прочего пользователи Amazon сравнивают «Пацанов» с сериалом «Тик» (не в пользу первого), хвалят Карла Урбана и Куэйда, а также жалуются на вторичность, отсутствие экшена, плохую сатиру и излишнюю жестокость на экране (автор последнего думал, что «Пацаны» — просто «Мстители» для взрослых).

«Этот однозвездочный отзыв просто **** ****, — высказался Алонсо в ответ на слова, что в сериале все ругаются, словно на съезде пьяных матросов. — Достаточно по-матросски для тебя, ****?! ****!»

В мире сериала «Пацаны» супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, ожившие боги, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший оперативник ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Второй сезон «Пацанов» ожидается в 2020 году.

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