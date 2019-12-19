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Райан Рейнольдс призвал не забывать о взрывах в кино

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Звезда боевика «Призрачная шестерка» Райан Рейнольдс опубликовал в Instagram видео, в котором напомнил зрителям о важности взрывов в кино. В грустном ролике актер задается вопросом: что происходит со взрывами, когда гаснет свет и затихают аплодисменты?

По словам Рейнольдса, хуже всех взрывы ради собственной выгоды эксплуатирует Майкл Бэй, который «лично потратил на взрывы более трех тон взрывчатки, не задумываясь о зрительском слухе или сюжете». В финале ролика Рейнольдс отмечает, что в грядущих стриминговых войнах положение взрывов в кино может только ухудшиться.

Ролик Рейнольдса, разумеется, посвящен боевику «Призрачная шестерка», который вышел на Netflix 10 декабря 2019 года. Стрим-сервис не раскрывает данные о просмотрах, но, согласно источникам We Got This Covered, компания уже задумалась о возможном продолжении. Сообщается, что производство сиквела может начаться в ноябре 2020 года. Бэй должен вновь занять режиссерское кресло, а весь актерский состав вернется в знакомых ролях. Предполагается, что во втором фильме команда призраков возьмется свергнуть очередного диктатора и разобраться с русской мафией.

2 июля 2020 года Рейнольдс (вместе со взрывами) вернется на экраны в экшен-комедии «Главный герой».

Источник: We Got This Covered

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