Джеймс Кэмерон рассказал о состоянии сиквелов «Аватара»

В интервью Variety, посвященном десятилетию выхода «Аватара», Джеймс Кэмерон раскрыл, как идет работа над продолжениями. Режиссер заверил, что они придерживаются запланированного графика, и первый сиквел обязательно увидит свет в декабре 2021 года.

«С 2013 года и до сегодняшнего дня мы по большей части занимались созданием мира для четырех новых фильмов, — говорит Кэмерон. — Мы написали, закончили сценарии для всех четырех фильмов. Подобрали актеров и сделали захват движения для второго, третьего фильмов и первой части четвертого. Мы почти закончили со съемками игровых сцен. У меня запланирована еще пара месяцев весной в Новой Зеландии, так что все идет по графику».

«Люди не совсем понимают размах и сложность процесса, — продолжает постановщик. — Это как делать два с половиной больших мультфильма. На обычный большой анимационный проект требуется примерно четыре года, и, если посчитать, мы придерживается расписания для выхода в декабре 2021 года».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

По словам продюсера Джона Ландау, важной составляющей сиквела станет вода. Именно на водной поверхности Пандоры развернется большая часть действия продолжения.

«Мы под водой, мы на воде, мы создали резервуар с водой на 3,4 миллиона литров, где можно снимать в, на и над водой, — рассказал Ландау. — Наши актеры тренировались задерживать дыхание».

В июле 2019 года блокбастер «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и обошел предыдущего рекордсмена — «Аватар» Кэмерона. Режиссер тогда поздравил студию Marvel с достижением и впоследствии добавил, что победа «Финала» его искренне обрадовала. Несмотря на это, Кэмерон уверен: в будущем «Аватар 2» обязательно установит новый рекорд, а франшиза вновь займет первое место.

«Я в этом не сомневаюсь, — заявил Кэмерон в беседе с USA Today. — Но давайте дадим „Финалу“ насладиться моментом и порадуемся, что люди все еще ходят в кинотеатры».

Кэмерон признался, что ему очень понравилась картина братьев Руссо, но отметил, что супергеройский блокбастер обошел их лишь на четверть процента.

«Утром по пути сюда я все подсчитал в голове. Кажется, бухгалтеры называют такое погрешностью при округлении», — заметил Кэмерон.

Источник: Variety

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