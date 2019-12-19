Четвертые «Чудаки» выйдут в 2021 году и еще 11 новостей дня

Карен Элдридж присоединилась к актерскому составу четвертого сезона «Фарго»

Действие нового сезона развернется в 1950-е в городе Канзас-Сити, штат Миссури. В центре сюжета — противостояние двух преступных группировок — выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии. Хрупкий мир между ними установился только после того, как они обменялись младшими сыновьями руководящих семей.

Источник: Deadline

Комедия «Чудаки 4» выйдет 5 марта 2021 года

В четвертом полнометражном фильме, основанном на одноименном телешоу, Джонни Ноксвилл в компании друзей вновь будет рисковать жизнью для дурацких трюков и развлечения зрителя.

Источник: Deadline

Действие фильма развернется в X веке в Исландии и расскажет о викинге, который встал на путь мести. В остальном подробности сюжета не раскрываются.

Источник: Deadline

Энтони Рамос исполнит главную роль в фантастической комедии «Вдали» (Distant)

В центре сюжета — шахтер астероидов, который терпит крушение на странной планете. Оказавшись в незнакомом опасном окружении, он должен добраться до единственного другого выжившего — женщины, застрявшей в спасательной капсуле. Джош Гордон и Уилл Спек разделят режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Netflix выпустит мультсериал «Хи-Мэн и властелины Вселенной» (He-Man & The Masters Of The Universe)

Главный герой франшизы — высокий и златокудрый принц Адам, который защищает свою родную планету Этернию от злобного Скелетора. Благодаря магии Адам превращается в Хи-Мэна и с помощью колоритных друзей сражается со злодеем, совершающим еженедельные набеги на крепость, снабжавшую Хи-Мэна и его товарищей суперспособностями. Новая версия будет выполнена с помощью цифровой графики.

Источник: Deadline

Семь актеров присоединились к составу сериала Netflix «Тень и кость»

В проекте снимутся Кэлахан Скогман, Зоэ Уонамейкер, Кевин Элдон, Джулиан Костов, Люк Паскуалино, Жасмин Блэкбороу и Габриель Брукс. В центре сюжета — Алина Старкова, обычная девушка из некогда великой страны Равки. Однажды в ней пробуждается магическая сила невероятной мощи, и становится ясно: только она способна спасти всю страну. Алину увозят в королевский дворец, где ее начинают тренировать как одну из гришей — представителей элитного сообщества магов во главе с загадочным Дарклингом. Эрик Хайссерер напишет сценарий адаптации одноименного романа Ли Бардуго.

Источник: Deadline

Эллен Вонг присоединилась к актерскому составу драмы «Бестселлеры»

В попытке спасти свой небольшой издательский дом амбициозный молодой редактор отправляется в книжный тур с вышедшим в тираж, уставшим от жизни писателем, который просто хочет провести свои последние годы в компании выпивки, сигар и своего любимого кота. Режиссер — Лина Росслер.

Источник: Deadline

Ли Ын-бок снимет многосерийную адаптацию корейского мультсериала «Милый дом» (Sweet Home)

Действие проекта разворачивается в мире, где люди превращаются в монстров, отображающих их самые потаенные желания. Потеряв всю семью, замкнутый старшеклассник Чха Сён-су переезжает в новую квартиру, где ему предстоит лично столкнуться с проблемами взрослой жизни.

Источник: Deadline

В центре сюжета — женская школьная команда по футболу, чей самолет терпит крушение в лесах Онтарио. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налет цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Часть действия сериала развернется спустя 25 лет после крушения и расскажет, как сказались на девушках события прошлого. Карин Кусама поставит пилотный эпизод.

Источник: Variety

Ли Дэниелс экранизирует комикс «Стелс» («Stealth»)

Сюжет вращается вокруг супергероя Стелса, который уже несколько десятилетий защищает от преступников родной Детройт. С годами его действия стали более рискованными, и только журналист Тони Барбер знает истинную причину: под маской скрывается его отец, страдающий от Альцгеймера. Марк Фергус и Хоук Остби напишут сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Фрида Пинто исполнит главную роль в военной драме «Несоответствие» (Unbecoming)

Сериал основан на мемуарах Анурадхы Бхагвати, которая лично напишет сценарий адаптации. Девушка из семьи иммигрантов, Бхагвати приложила все силы, чтобы вступить в морскую пехоту. В армии она столкнулась с сексизмом и расизмом, но, несмотря на все преграды, смогла закончить обучение. По завершении службы она основала организацию, которая начала борьбу с сексуальными домогательствами в армии.

Источник: THR

Проект расскажет о золотой эпохе «фабрики грез», а действие развернется в Лос-Анджелесе 1940-х. Сериал выйдет на стрим-сервисе Netflix в мае 2020 года.

Источник: Deadline

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