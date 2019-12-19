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Трейлер фильма «Довод»: Кристофер Нолан манипулирует временем

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После «Интерстеллара» Кристофер Нолан вернулся с небес на землю и теперь готовится взорвать зрителю мозг с картиной о путешествии во времени. По словам режиссера, «Довод» — его самый амбициозный и масштабный проект, который охватывает сразу несколько жанров.

Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории — тайный мир международного шпионажа. Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Элизабет Дебики.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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